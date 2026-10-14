Robaron cables del alumbrado público en Colón: dos detenidos y un joven investigado por encubrimiento

El robo de cables del alumbrado público en Colón derivó en la aprehensión de dos hombres de 22 y 28 años y en una investigación por presunto encubrimiento contra un joven de 21 años. Los procedimientos se desarrollaron entre la noche del martes y la madrugada siguiente, luego de una intervención policial que permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho.

El episodio comenzó cuando personal policial recibió información sobre dos hombres que estarían cortando cables del tendido eléctrico en inmediaciones de las calles Reibel y Monteagudo. Al llegar al lugar, los efectivos observaron un cable que permanecía colgando de la instalación.

A partir de las características aportadas, los uniformados realizaron averiguaciones y localizaron a dos sospechosos en la intersección de Leguizamón y Mitre. Ambos fueron interceptados y aprehendidos, mientras continuaban las tareas para determinar el destino del material sustraído.

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Interceptaron una camioneta con rollos de cobre

Durante la madrugada, efectivos que desarrollaban tareas investigativas observaron una camioneta Peugeot 504 en inmediaciones de Berin y Craviotto, donde se estaban cargando rollos de cables. Ante esta situación, iniciaron un seguimiento del vehículo.

La camioneta fue interceptada posteriormente en la intersección de Evita y Castelli. Al identificar al conductor, de 21 años, los policías constataron que transportaba tramos de cables cortados y rollos de cobre, cuya procedencia comenzó a ser investigada.

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El hallazgo permitió ampliar las averiguaciones sobre la posible comercialización del material sustraído y establecer una nueva línea investigativa vinculada con el presunto delito de encubrimiento.

Secuestro de materiales e intervención judicial

Tras tomar conocimiento de los procedimientos, la Unidad Fiscal de Turno dispuso el traslado de los dos aprehendidos a sede policial, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Asimismo, se ordenó el secuestro de los cables, restos de cobre y un teléfono celular Samsung A05, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Por su parte, el conductor de la camioneta fue identificado y quedó supeditado a la causa por encubrimiento. El vehículo fue retenido por Inspección Municipal debido a la falta de documentación obligatoria para circular.