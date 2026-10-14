Joven fue a tomar mates con su expareja de 64 años, no había nada para comer y lo atacó a golpes

Atacó a su ex porque no tenía nada para acompañar el mate

Una joven de 26 años quedó detenido el martes por la mañana tras protagonizar un violento episodio en una vivienda de calle Suipacha al 800, de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde atacó a golpes a su expareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 11, cuando la acusada se hizo presente en la casa del hombre de 64 años, tras enviarle previamente un mensaje invitándolo a tomar mates. Sin embargo, al llegar al lugar, se inició un entredicho debido a que el dueño de casa no había comprado nada para comer con el mate, desencadenando la furia de la mujer.

La situación escaló rápidamente cuando la joven comenzó a insultarlo, propinarle golpes de puño, tirarlo al suelo y patearlo mientras la víctima intentaba cubrirse. Al arribar el personal policial, los efectivos debieron intervenir para reducir y apartar a la agresora, quien además amenazó con provocar daños en los vehículos del taller del damnificado.

Producto del ataque, el hombre sufrió lesiones leves en el ojo izquierdo, manos y piernas.

Por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, tras la correspondiente denuncia e identificación, se dispuso la detención de la agresora y su traslado a la Comisaría de la Minoridad y la Familia, donde permanecerá alojada.