 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Concepción del Uruguay

Joven fue a tomar mates con su expareja de 64 años, no había nada para comer y lo atacó a golpes

Una joven de 26 años fue detenida tras agredir a su expareja de 64 porque no había comprado nada para acompañar el mate. El hombre sufrió lesiones leves y debió intervenir la Policía.

14 de Octubre de 2026
Atacó a su ex porque no tenía nada para acompañar el mate
Atacó a su ex porque no tenía nada para acompañar el mate

Una joven de 26 años fue detenida tras agredir a su expareja de 64 porque no había comprado nada para acompañar el mate. El hombre sufrió lesiones leves y debió intervenir la Policía.

Una joven de 26 años quedó detenido el martes por la mañana tras protagonizar un violento episodio en una vivienda de calle Suipacha al 800, de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde atacó a golpes a su expareja.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 11, cuando la acusada se hizo presente en la casa del hombre de 64 años, tras enviarle previamente un mensaje invitándolo a tomar mates. Sin embargo, al llegar al lugar, se inició un entredicho debido a que el dueño de casa no había comprado nada para comer con el mate, desencadenando la furia de la mujer.

 

La situación escaló rápidamente cuando la joven comenzó a insultarlo, propinarle golpes de puño, tirarlo al suelo y patearlo mientras la víctima intentaba cubrirse. Al arribar el personal policial, los efectivos debieron intervenir para reducir y apartar a la agresora, quien además amenazó con provocar daños en los vehículos del taller del damnificado.

Producto del ataque, el hombre sufrió lesiones leves en el ojo izquierdo, manos y piernas.

 

Por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, tras la correspondiente denuncia e identificación, se dispuso la detención de la agresora y su traslado a la Comisaría de la Minoridad y la Familia, donde permanecerá alojada.

Temas:

Concepción del Uruguay Entre Ríos Violencia Agresión expareja Mate
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso