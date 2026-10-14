Asesinó a su pareja mientras dormía y al entregarse confesó que la asfixió con una almohada

Una mujer de 32 años fue encontrada asesinada en su vivienda de Santiago del Estero y su pareja quedó detenida tras presentarse voluntariamente ante la Policía y confesar que la habría asfixiado con una almohada mientras dormía. La víctima fue identificada como Karen García, madre de cuatro hijos pequeños, y el hecho es investigado como un femicidio.

El crimen ocurrió en una vivienda del barrio Villa del Carmen, donde la mujer convivía con su pareja y sus hijos. El acusado, identificado como Rubén Ricardo Carrizo, de 39 años, se desempeñaba como changarín y, según trascendió, habría buscado refugio en la casa de su madre después del hecho.

Posteriormente, uno de sus primos lo convenció de presentarse ante las autoridades. El hombre acudió a la Comisaría Nº 3, ubicada en el barrio Cabildo, donde habría reconocido su responsabilidad en la muerte de García y quedó detenido.

Encontraron a la mujer sin vida en su habitación

El cuerpo de Karen García fue encontrado este lunes, luego de que su hermano se acercara a la vivienda al tomar conocimiento de una presunta confesión del acusado.

Según publicó Info del Estero, el familiar ingresó al domicilio y encontró a la mujer acostada boca abajo en una de las habitaciones. Al intentar despertarla y comprobar que no respondía, solicitó asistencia médica de urgencia.

Personal del Servicio de Emergencias y Accidentes de la provincia (SEASE) acudió al lugar y constató que la mujer no presentaba signos vitales. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la muerte se habría producido varias horas antes del hallazgo.

Los investigadores señalaron que el cuerpo no presentaba lesiones visibles a simple vista, por lo que se dispuso su traslado a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.

El acusado habría confesado que utilizó una almohada

Mientras comenzaban las actuaciones en la vivienda, el sospechoso ya se había presentado ante las autoridades policiales.

Según la información difundida por medios locales, el hombre habría confesado que asfixió a su pareja con una almohada mientras ella se encontraba durmiendo.

La declaración fue incorporada a las primeras actuaciones de la investigación, aunque la Justicia deberá establecer mediante las pruebas correspondientes cómo se produjo la muerte.

Los investigadores buscarán determinar la mecánica del hecho, las circunstancias previas y los elementos que permitan reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda.

El resultado de la autopsia será fundamental para confirmar la causa del fallecimiento y establecer si las lesiones son compatibles con el mecanismo de asfixia mencionado en la presunta confesión.

Quién era Karen García, la mujer asesinada

Karen García tenía 32 años y era madre de cuatro niños de uno, tres, cinco y nueve años. Según trascendió, recientemente había conseguido trabajo como empleada doméstica, mientras que su pareja realizaba changas.

La noticia de su muerte provocó conmoción entre sus familiares y allegados, especialmente por la situación de sus hijos, que quedaron sin su madre y con su padre detenido.

En medio de las primeras actuaciones, el hermano de la víctima acudió a buscar a sus cuatro sobrinos para acompañarlos y brindarles contención.

La situación de los menores constituye uno de los aspectos más delicados del caso, debido a la pérdida de su madre y a la detención del principal sospechoso.

Rubén Ricardo Carrizo / Karen Romina García

La investigación quedó a cargo de una fiscal especializada

La causa quedó bajo la intervención de Lucía González Farías, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de Santiago del Estero.

La funcionaria judicial solicitó la participación del Departamento de Homicidios y del cuerpo médico de la Policía provincial para avanzar con las pericias. Entre las medidas dispuestas se encuentra el examen forense del cuerpo de la víctima, además de las diligencias destinadas a reconstruir las circunstancias del crimen.

Por el momento, Carrizo permanece detenido a disposición de la Justicia, mientras se analizan las pruebas reunidas.

La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del acusado y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de Karen García, cuyo asesinato dejó a cuatro niños sin su madre.