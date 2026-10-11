Detuvieron en Chaco a un argentino acusado de un femicidio en Brasil: ya había asesinado a su esposa embarazada

Un hombre acusado de cometer un femicidio en Brasil fue detenido en la terminal de ómnibus de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, durante un operativo policial realizado el viernes por la noche. El sospechoso tenía una alerta roja de Interpol por el asesinato de una joven de 18 años y contaba con una condena anterior por haber matado a su esposa embarazada.

El detenido fue identificado como Néstor Daniel Guzmán, de 40 años, oriundo de Ituzaingó, Corrientes. Era buscado por la Justicia brasileña por el crimen de María Ramona Araújo da Silva, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 2 de septiembre en un departamento de Río Branco, estado de Acre, publicó CorrientesHoy.

La captura se concretó después de tareas de investigación y vigilancia de la Policía del Chaco. Cuando los efectivos intentaron identificarlo en las plataformas de la terminal, el hombre habría intentado escapar, pero fue reducido y esposado.

Tenía una alerta roja de Interpol

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un bolso, una mochila, un teléfono celular, dinero en efectivo y una constancia de extravío de su documento de identidad.

Cerca de las 23.45, la Oficina Central Nacional de Interpol confirmó que Guzmán registraba una notificación roja emitida el 24 de septiembre de 2026, a pedido de las autoridades judiciales de Brasil.

La solicitud estaba vinculada con una investigación por femicidio tramitada ante el Segundo Juzgado del Tribunal del Jurado de Río Branco. El requerimiento internacional contemplaba su arresto con fines de extradición.

El crimen de una joven de 18 años

La investigación apuntaba al asesinato de María Ramona Araújo da Silva, de 18 años, quien residía junto al acusado en un departamento del barrio Conquista, en Río Branco.

La familia de la joven había perdido contacto con ella y comenzó a buscarla después de varios intentos fallidos de comunicación. Finalmente, el 2 de septiembre encontraron su cuerpo en el baño de la vivienda, informó CorrientesHoy.

El examen preliminar determinó que la víctima presentaba una profunda herida cortante en el cuello. Además, los investigadores encontraron manchas de sangre en otro sector del inmueble, lo que dio lugar a la hipótesis de que el ataque se habría producido en una habitación diferente.

Había sido condenado por asesinar a su esposa embarazada

El acusado tenía un antecedente por otro femicidio cometido en Brasil. En julio de 2018 asesinó a Betzabeth Miguelina Adam Daza, una mujer venezolana de 23 años que cursaba un embarazo de seis meses, en Boa Vista, estado de Roraima.

Después de aquel crimen permaneció prófugo hasta septiembre de ese año, cuando fue detenido por la Policía Federal brasileña en un puesto migratorio de Assis Brasil, cerca de la frontera con Perú.

Según la información difundida sobre la nueva causa, Guzmán cumplía aquella condena bajo un régimen semiabierto y utilizaba una tobillera electrónica. Tras el asesinato de la joven de 18 años, habría cortado o inutilizado el dispositivo para evitar ser localizado.

Quedó a disposición de la Justicia Federal

Luego de su captura, el hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia Federal argentina, que deberá intervenir en las actuaciones relacionadas con el pedido de extradición.