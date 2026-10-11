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Policiales Investigan la muerte de Marcos Almada

Hallaron una carta en la mochila del joven encontrado sin vida en el río Uruguay en Concordia

Marcos Almada fue encontrado sin vida este sábado en el río Uruguay, en la zona de San Carlos, Concordia. Durante la revisión de sus pertenencias, los investigadores hallaron una carta dirigida a su familia. La autopsia deberá determinar las causas del fallecimiento.

11 de Octubre de 2026
Marcos Almada fue hallado sin vida en Concordia
Marcos Almada fue hallado sin vida en Concordia Foto: archivo Concordia Policiales

Marcos Almada fue encontrado sin vida este sábado en el río Uruguay, en la zona de San Carlos, Concordia. Durante la revisión de sus pertenencias, los investigadores hallaron una carta dirigida a su familia. La autopsia deberá determinar las causas del fallecimiento.

Los investigadores encontraron una carta dirigida a la familia de Marcos Almada entre las pertenencias del joven hallado sin vida en el río Uruguay, en Concordia. El escrito estaba dentro de una mochila que también contenía su Documento Nacional de Identidad (DNI), según confirmó una fuente que participó del operativo de búsqueda.

 

El cuerpo fue localizado durante la mañana del sábado 10 de octubre, en un sector del Parque San Carlos, donde personal policial, Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios desarrollaban tareas de rastrillaje.

 

De acuerdo con la información publicada por Diario Río Uruguay, la carta fue detectada durante la intervención del personal de Criminalística de la Policía de Entre Ríos. Su contenido no fue difundido por respeto a la intimidad del joven y de sus familiares, mientras se aguardaban los resultados de la autopsia para establecer las causas de la muerte.

Hasta el momento tampoco hay informes médico-legales que permitan establecer las circunstancias de la muerte, aunque todos los elementos apuntan a una autodeterminación.

 

Cómo fue el hallazgo en el Parque San Carlos

 

El operativo se retomó durante la mañana del sábado, con la participación de efectivos de la Policía de Entre Ríos, Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios. Los equipos recorrían a pie distintos sectores del Parque San Carlos cuando localizaron el cuerpo en las aguas del río Uruguay, cuyo nivel había aumentado durante los últimos días.

 

Según la fuente consultada, las características físicas permitieron reconocer al joven que era buscado desde el lunes. Posteriormente, el personal especializado realizó las actuaciones correspondientes y examinó sus pertenencias. Durante ese procedimiento se encontró la mochila que contenía el DNI y la carta dirigida a la familia.

Triste final para la b&uacute;squeda de Carlos Almada en Concordia.-
Triste final para la búsqueda de Carlos Almada en Concordia.-

La búsqueda se había intensificado durante los últimos días

 

Marcos Almada era buscado desde el lunes 5 de octubre, después de que su familia denunciara su desaparición en Concordia. Durante los días siguientes, la Policía desarrolló distintas tareas investigativas para reconstruir sus movimientos y determinar su posible ubicación.

 

Por disposición del fiscal Núñez, se solicitó la colaboración de Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios para ampliar los rastrillajes. Las tareas incluyeron recorridos terrestres, operativos por agua y la utilización de perros especializados en la búsqueda de personas. También participaron efectivos de la sección Motorizada y de las comisarías Tercera y Cuarta, además de otras dependencias policiales.

 

La búsqueda se desarrolló en un contexto marcado por la creciente del río Uruguay, que modificó las condiciones de los sectores costeros de Concordia. Para las tareas en el agua, la Policía utilizó una embarcación cedida por la Jefatura provincial, destinada a intervenciones vinculadas con las inundaciones.

 

Este recurso se sumó al trabajo de Prefectura Naval y Bomberos Voluntarios, que participaron de los procedimientos en la zona de San Carlos.

 

El viernes anterior, durante un rastrillaje en el parque, un perro de búsqueda había realizado una marcación en un sector cercano al antiguo Hostal del Río, que se encontraba cubierto por el agua.

 

Al día siguiente, los equipos retomaron las tareas y localizaron el cuerpo del joven en el río.

 

La autopsia deberá determinar las causas de muerte

 

Tras el hallazgo, se dispuso la intervención de Criminalística para realizar las actuaciones correspondientes.

 

Según la información difundida, la autopsia estaba prevista para el sábado 10 de octubre, con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.

 

Si bien una fuente vinculada con el procedimiento mencionó elementos compatibles con la hipótesis de una autodeterminación, esa posibilidad permanecía pendiente de confirmación pericial.

 

Hasta el momento del informe, no se habían dado a conocer resultados de la autopsia ni conclusiones oficiales sobre las circunstancias de la muerte.

 

La investigación continuará a partir de las pruebas reunidas y de los informes de los profesionales intervinientes.

Dónde solicitar acompañamiento en salud mental

 

Ante situaciones de crisis emocional, existen servicios de orientación y acompañamiento para las personas que necesitan ayuda y para sus familiares o allegados.

 

En Entre Ríos se encuentra disponible la línea 135, destinada a brindar una primera escucha confidencial, gratuita y segura, las 24 horas.

 

Además, funciona la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, 0800-999-0091, con atención gratuita y confidencial durante las 24 horas, todos los días del año.

 

El servicio nacional está disponible en todo el país, incluida Concordia y las demás localidades entrerrianas.

Temas:

Concordia Marcos Almada
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