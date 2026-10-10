Triste desenlace en Concordia: hallaron sin vida a Marcos Almada, el joven buscado hace cinco días

Hallaron sin vida a Marcos Almada en Concordia durante un nuevo operativo de rastrillaje realizado este sábado 10 de octubre en el Parque San Carlos. El cuerpo del joven, que era intensamente buscado desde el lunes 5, fue encontrado pasadas las 11 de la mañana en un sector de vegetación dentro del predio.

El hallazgo se produjo debajo del Castillo San Carlos, en un área lindera a la calle perimetral que atraviesa el parque. Hasta ese lugar llegaron los efectivos que participaban de las tareas de búsqueda desplegadas durante la mañana, según informó Concordia Policiales.

El operativo contó con la intervención de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina, instituciones que venían trabajando de manera conjunta para localizar al joven, cuyo paradero se desconocía desde hacía cinco días.

Las cámaras de seguridad orientaron la búsqueda

La búsqueda se había concentrado especialmente en el Parque San Carlos después de que los investigadores analizaran registros de cámaras de seguridad que mostraban el ingreso de Marcos Almada al predio.

A partir de esa información, los equipos intensificaron los recorridos por diferentes sectores del parque. Durante el viernes 9 de octubre, personal especializado de la Sección Canes de la Policía de Entre Ríos también participó de los procedimientos.

Los perros rastreadores marcaron un sector considerado de interés para los investigadores, lo que permitió orientar los operativos hacia nuevas áreas. Finalmente, durante los rastrillajes de este sábado, los efectivos localizaron el cuerpo sin vida.

Cinco días de búsqueda en Concordia

Marcos Almada era buscado desde el lunes 5 de octubre, cuando se retiró de su domicilio y no volvió a tener contacto con su entorno. Su desaparición motivó diferentes procedimientos para intentar reconstruir sus movimientos.

Durante la jornada del viernes, los operativos se habían ampliado con recorridos por tierra y agua. Participaron embarcaciones de Prefectura Naval Argentina y piraguas utilizadas por efectivos policiales y Bomberos Voluntarios.

El hallazgo de este sábado puso fin a la búsqueda que se desarrollaba en Concordia. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las circunstancias de la muerte del joven, por lo que no corresponde establecer hipótesis sobre lo ocurrido.