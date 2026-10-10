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Policiales Investigación por tentativa de homicidio

Hallaron a un joven gravemente herido en el basural de Santa Elena: hay dos detenidos

La víctima, de 22 años, presentaba cortes de arma blanca y fue derivada al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece en estado delicado. Dos hombres de 29 y 34 años quedaron detenidos y la Policía secuestró prendas y armas blancas durante un allanamiento.

10 de Octubre de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

La víctima, de 22 años, presentaba cortes de arma blanca y fue derivada al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece en estado delicado. Dos hombres de 29 y 34 años quedaron detenidos y la Policía secuestró prendas y armas blancas durante un allanamiento.

Un joven de 22 años fue encontrado gravemente herido este viernes en la zona del basural de Santa Elena, en un sector de monte del barrio La Yegüita. Por el hecho, investigado como tentativa de homicidio, quedaron detenidos dos hombres de 29 y 34 años.

 

La Policía lo localizó alrededor de las 15 con cortes de arma blanca en el cuerpo. Según informó la Jefatura Departamental La Paz, presentaba signos vitales y requirió asistencia médica de emergencia.

 

 

Tras recibir las primeras atenciones en el hospital local, fue trasladado de inmediato al Hospital San Martín de Paraná debido a la gravedad de las lesiones.

 

La víctima permanece en estado delicado

 

El último parte policial indicó que el joven permanecía en la sala de shock room del centro asistencial de la capital entrerriana. Su estado fue informado como delicado.

 

Los profesionales buscaban estabilizarlo y evaluaban una posible intervención quirúrgica. La información difundida no confirmó si finalmente fue operado.

 

Detenidos por intento de Homicidio.
Detenidos por intento de Homicidio.

 

Mientras se desarrollaba la atención médica, personal de la comisaría de Santa Elena avanzó con las actuaciones que derivaron en las dos detenciones. Ambos hombres quedaron alojados en la Jefatura Departamental La Paz.

 

Secuestraron prendas y armas blancas

 

Posteriormente, los investigadores allanaron una vivienda del barrio La Yegüita, señalada como domicilio de uno de los detenidos. Allí encontraron indumentaria con rastros de una sustancia roja que podría ser sangre.

 

 

Durante el procedimiento también secuestraron armas blancas. El parte no precisó si alguno de esos elementos fue utilizado en la agresión ni detalló los resultados de pericias sobre las prendas.

 

En un rastrillaje del sector donde fue hallada la víctima en Santa Elena, los efectivos localizaron un teléfono celular que, de acuerdo con la información policial, pertenecería al joven.

Temas:

Santa Elena intento de homicidio basural
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