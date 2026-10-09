Investigan si el cuerpo calcinado en auto incendiado sería el hijo de un comisario retirado

Crimen en Posadas: un detenido y un sospechoso prófugo

La investigación por un crimen en Posadas avanzó con la detención de un joven de 22 años y la búsqueda de otro sospechoso de 19, luego del hallazgo de restos humanos calcinados dentro de un automóvil incendiado en una zona de monte cercana al aeropuerto de la capital misionera. Los investigadores consideran que el cuerpo podría corresponder a Guido Néstor Adriel Rippel, de 20 años, quien había sido denunciado como desaparecido.

La víctima buscada es hijo del comisario general retirado Néstor Daniel Rippel, quien desarrolló una extensa trayectoria en la Policía de Misiones y estuvo vinculado al área de Drogas Peligrosas. El vínculo familiar es uno de los datos que trascendieron durante las primeras horas de la investigación.

Aunque las autoridades trabajan sobre la hipótesis de que los restos encontrados pertenecen al joven, la identificación oficial depende de los estudios forenses y genéticos. En paralelo, según publicó Misiones online, se investiga si el homicidio estuvo relacionado con una operación comercial y una presunta deuda.

Encontraron un automóvil incendiado con restos humanos

El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles en el sector conocido como Potrero Barrero, en inmediaciones del aeropuerto de Posadas y detrás del barrio Itaembé Guazú.

Un vecino advirtió que todavía salía humo de un automóvil abandonado en una zona de monte y dio aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 19° encontraron el vehículo completamente incendiado y restos humanos calcinados en su interior.

Las primeras evaluaciones indicaron que los restos corresponderían a una sola persona, aunque su identidad todavía debía ser establecida mediante las pericias correspondientes.

El jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez, señaló que una de las principales hipótesis era que se tratara del joven desaparecido.

El Cuerpo Médico Forense quedó a cargo de los estudios destinados a confirmar la identidad y aportar información sobre las circunstancias de la muerte.

La desaparición de Guido Rippel y el encuentro comercial

La reconstrucción de los investigadores sitúa el comienzo de los hechos durante la tarde del martes.

Alrededor de las 17.30, Guido Rippel dejó a su pareja sobre la avenida Lavalle, en inmediaciones de Martín Fierro, en Posadas.

Desde ese lugar, el joven habría concurrido a encontrarse con una persona con quien tenía previsto concretar una operación comercial.

Después de ese momento se perdió contacto con él y, horas más tarde, su padre radicó la denuncia por desaparición.

Los investigadores comenzaron entonces a reconstruir sus movimientos mediante el análisis de cámaras del sistema CIO-911 y registros de dispositivos particulares.

Esa información permitió orientar la búsqueda hacia diferentes domicilios y avanzar en la identificación de personas que podrían estar relacionadas con el hecho.

Un detenido de 22 años y un sospechoso prófugo

A partir de las tareas investigativas, la Policía identificó a dos jóvenes vinculados con la causa.

Uno de los procedimientos se desarrolló en una vivienda de la Chacra 129, donde reside Luciano Reinaldo, de 19 años, señalado como uno de los principales sospechosos.

Sin embargo, cuando los investigadores llegaron al domicilio, el joven no se encontraba allí.

Ante esa situación, la Policía difundió su imagen y emitió una circular para localizarlo y detenerlo. La medida también contempla el secuestro de cualquier arma de fuego que pudiera encontrarse en su poder.

En otro procedimiento, realizado en la Chacra 111, fue detenido Damián C., de 22 años, investigado como presunto coautor del homicidio.

Los elementos secuestrados durante los allanamientos serán analizados para establecer el grado de participación que pudo haber tenido cada uno de los sospechosos.

Por el momento, uno de los investigados permanece detenido y el otro es buscado por las autoridades.

Investigan si el joven fue asesinado a tiros antes del incendio

Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar cómo se produjo la muerte y por qué el automóvil terminó incendiado en una zona apartada.

Las primeras actuaciones confirmaron el hallazgo de restos humanos calcinados dentro del vehículo, pero las pericias posteriores abrieron nuevas líneas de investigación.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores se encuentra la posibilidad de que el joven haya sido asesinado mediante disparos de arma de fuego antes de que el automóvil fuera incendiado.

También se intenta determinar si el vehículo fue trasladado hasta el lugar del hallazgo y posteriormente quemado con la intención de eliminar evidencias.

Sin embargo, ninguna de esas circunstancias fue confirmada de manera definitiva. La mecánica del homicidio deberá establecerse a partir de la autopsia y los estudios periciales.

El automóvil fue trasladado a la Jefatura de Policía para continuar con las tareas de Policía Científica y Bomberos.

Los especialistas buscan recuperar indicios que permitan reconstruir lo ocurrido, establecer la titularidad del rodado y determinar su eventual vinculación con la víctima o los sospechosos.

Una posible deuda, entre las hipótesis del crimen

La investigación también se concentra en establecer cuál pudo haber sido el móvil del hecho.

Una de las principales líneas apunta a una posible deuda relacionada con la operación comercial que Guido Rippel tenía previsto concretar antes de desaparecer.

Los investigadores intentan determinar qué tipo de transacción se iba a realizar, quiénes participaron y si existía algún conflicto económico previo.

Por ahora, no trascendieron precisiones confirmadas sobre el negocio, el monto de la presunta deuda ni las circunstancias en las que se habría producido el encuentro.

La hipótesis económica se analiza junto con los resultados de las cámaras de seguridad, los testimonios y los elementos secuestrados durante los procedimientos.

La existencia de una deuda y su eventual relación con el homicidio todavía deben ser acreditadas judicialmente.

El vínculo de la víctima con la Policía de Misiones

Otro de los datos que adquirió relevancia pública es la identidad del padre del joven desaparecido.

Néstor Daniel Rippel es un comisario general retirado de la Policía de Misiones, con antecedentes de servicio en el área de toxicomanía y Drogas Peligrosas.

Fue él quien presentó la denuncia por la desaparición de su hijo, después de que se perdiera contacto con Guido.

La investigación se desarrolla bajo la intervención de las autoridades judiciales y policiales correspondientes, sin que hasta el momento se haya establecido una relación entre la trayectoria profesional del padre y el posible móvil del crimen.

Por ese motivo, los investigadores mantienen el foco en los últimos movimientos del joven, el encuentro comercial que tenía previsto y las personas identificadas en la causa.