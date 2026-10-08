Misiones: encontraron un cuerpo calcinado dentro de un auto incendiado cerca del aeropuerto

Un cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un auto incendiado en un predio cercano al aeropuerto de Posadas, en Misiones. El hallazgo dio inicio a una investigación por un posible homicidio, mientras la Justicia intenta determinar quién era la víctima y cómo murió.

El episodio se conoció este miércoles 7 de octubre, alrededor de las 15:30. El propietario de un terreno ubicado en la zona de Potrero Barrero advirtió la presencia de un vehículo quemado y dio aviso a las autoridades.

Según la información publicada por El Territorio y reproducida por TN, efectivos de la Comisaría 19.ª acudieron al lugar y encontraron los restos dentro de un Volkswagen. El estado de carbonización impidió identificar a la persona durante la primera inspección.

La identidad de la víctima

La Justicia dispuso una autopsia y análisis genéticos para establecer la identidad y las causas de la muerte. Las primeras evaluaciones indicaron que los restos corresponderían a una sola persona.

Una de las líneas de investigación apunta a un joven de 20 años cuya desaparición había sido denunciada horas antes. Su familia había recurrido a las autoridades después de perder contacto con él.

Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada. Los investigadores de Misiones esperan los resultados de los estudios para determinar si existe una relación entre la denuncia de desaparición y el cuerpo encontrado.

Buscan a dos sospechosos

Durante las primeras horas de la investigación fueron identificadas dos personas por su presunta participación en el hecho. Se realizaron allanamientos en las chacras 129 y 142 de Posadas para localizarlas y reunir elementos de prueba, aunque no se habían confirmado detenciones.

También se analiza información que habría aportado un familiar de uno de los sospechosos sobre una posible participación de su allegado. Otra medida apunta a establecer si existe una filmación vinculada al presunto ataque que permita reconstruir lo ocurrido.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Tres, que ordenó distintas medidas durante la noche del miércoles. Participaron especialistas de Policía Científica, Bomberos de la Policía e investigadores de la Dirección Homicidios de Misiones.