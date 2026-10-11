Conductora despistó con su auto en Chajarí y dio positivo al test de alcoholemia

Una conductora de Villa del Rosario perdió el control de su automóvil durante la madrugada en Chajarí y terminó sobre una alcantarilla. Sufrió lesiones leves y el test de alcoholemia arrojó 0,88 gramos de alcohol por litro de sangre. El vehículo fue retenido.
Una mujer protagonizó un despiste en Chajarí durante la madrugada de este domingo, cuando perdió el control del automóvil que conducía y terminó sobre una alcantarilla. La conductora sufrió lesiones leves y, tras el siniestro, el test de alcoholemia arrojó resultado positivo, con 0,88 gramos de alcohol por litro de sangre.
El accidente ocurrió alrededor de las 5:43, sobre una colectora en cercanías de calle Padre Gallay, según informó la Comisaría Nº 1 de Chajarí, dependiente de la Jefatura Departamental Federación.
La mujer, mayor de edad y domiciliada en Villa del Rosario, viajaba junto a su pareja, también mayor de edad y residente en esa localidad. Ambos se desplazaban a bordo de un Renault Symbol Pack cuando, por circunstancias que todavía se investigan, el vehículo salió de la calzada.
De acuerdo con el informe policial, el automóvil circulaba en sentido sur-norte por la colectora cuando la conductora perdió el control del rodado. Como consecuencia de la maniobra, el Renault Symbol se despistó y terminó emplazado sobre una alcantarilla ubicada a un costado del camino.
La posición en la que quedó el vehículo motivó la intervención del personal policial, que acudió al lugar para constatar lo sucedido y realizar las actuaciones correspondientes.
A raíz del impacto, la mujer manifestó sentir dolores en distintas partes del cuerpo, por lo que se solicitó asistencia sanitaria. Una ambulancia la trasladó al hospital local de Chajarí, donde fue examinada por profesionales médicos.
Tras la evaluación, se confirmó que presentaba lesiones de carácter leve, según precisaron las autoridades policiales.
En cuanto al acompañante, el parte oficial no informó que hubiera sufrido lesiones ni que necesitara atención médica.
Alcoholemia positiva y retención del automóvil
En el marco de las actuaciones posteriores al siniestro, se le practicó a la conductora el correspondiente control de alcoholemia.
El examen arrojó 0,88 gramos de alcohol por litro de sangre, resultado positivo que constituye una infracción a la normativa de alcohol cero al volante vigente en Entre Ríos.
Ante esta situación, las autoridades dispusieron la retención formal del Renault Symbol Pack, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas interviniente.