Murió el joven que había sido brutalmente golpeado en Santa Elena

Confirmaron la muerte de Mariano Alejandro Ovando, el joven de 22 años que había sido atacado durante la tarde del viernes en el barrio La Yegüita de Santa Elena (departamento La Paz). La víctima falleció en el Hospital San Martín de Paraná, donde permanecía internada en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Según confirmaron fuentes policiales, el fallecimiento se produjo como consecuencia de una falla multiorgánica, luego de que el paciente permaneciera sedado e intubado desde su ingreso al nosocomio. El joven había sufrido traumatismo de cráneo grave, heridas cortantes y lesiones punzantes en distintas partes del cuerpo.

Por el hecho, dos hombres permanecen detenidos en el marco de una investigación judicial que inicialmente se tramitaba como tentativa de homicidio. Tras la muerte de Ovando, la causa deberá ser reevaluada por la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades.

Cómo ocurrió el ataque

El episodio ocurrió durante la tarde del viernes, cuando Mariano Ovando fue encontrado gravemente herido en una zona de monte del barrio La Yegüita, en Santa Elena, departamento La Paz.

Ante la gravedad de su estado, el joven fue trasladado inicialmente al hospital local, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Posteriormente, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital San Martín de Paraná, debido a la complejidad de las lesiones y a la necesidad de atención especializada.

Desde su ingreso, el paciente permaneció alojado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo asistencia médica permanente.

De acuerdo con la información sanitaria difundida, Ovando ingresó al hospital con un traumatismo de cráneo grave, además de múltiples heridas provocadas por elementos cortantes y punzantes.

Durante la intervención médica se constató una herida en el labio superior, acompañada por la pérdida de piezas dentarias.

También presentaba una lesión de consideración en el cuello, con exposición de la tráquea, y heridas punzantes en el abdomen izquierdo y la región supraclavicular.

Los profesionales detectaron, además, laceraciones en la espalda y otros traumatismos.

Debido a la gravedad del cuadro, el joven permaneció sedado, intubado y bajo cuidados intensivos desde el viernes.

Finalmente, según se informó, sufrió una falla multiorgánica que provocó su fallecimiento.

Dos hombres detenidos y elementos secuestrados

A partir del ataque, la Policía de Entre Ríos inició una investigación para identificar a los presuntos responsables y reconstruir lo sucedido. Como resultado de los procedimientos realizados en Santa Elena, dos hombres de 29 y 34 años fueron detenidos y quedaron vinculados a la causa judicial.

Durante las actuaciones, los investigadores secuestraron distintos elementos considerados de interés para el expediente. Entre ellos se encontraban prendas de vestir con presuntos rastros de sangre y armas blancas, que serán relevantes para el análisis de las pruebas.

También se localizó un teléfono celular durante un rastrillaje en el sector donde había sido encontrada la víctima.

Los elementos quedaron incorporados a la investigación, que busca establecer cómo se produjo el ataque y cuál habría sido la participación de cada uno de los sospechosos.

Dolor en las redes sociales y pedido de justicia

La muerte de Mariano Alejandro Alejandro Ovando provocó expresiones de dolor entre familiares, amigos y allegados, quienes utilizaron las redes sociales para despedirlo y reclamar el esclarecimiento del crimen.

Uno de los mensajes difundidos expresó: “Que en paz descanses, Mariano... No vamos a parar hasta que se haga justicia”.

En la misma publicación, sus allegados manifestaron su dolor por lo ocurrido y reclamaron que los responsables respondan ante la Justicia.

Otro de los mensajes compartidos señaló: “Descansa en paz, mi corazón”, acompañado por un pedido de esclarecimiento del hecho.

También se difundió una publicación que expresó: “¡Quiero justicia! ¡Que no nos quieran callar con nada! ¡Justicia por Mariano Ovando!”.