Detuvieron en Paraná a joven que circulaba vestido de repartidor: llevaba 58 envoltorios de cocaína

Un joven de 26 años fue detenido en Paraná cuando circulaba en una motocicleta con indumentaria de Pedidos Ya. Durante un control policial, le encontraron 58 envoltorios de cocaína, con un peso total de 70,5 gramos. También secuestraron dos celulares y retuvieron el rodado.
Un joven de 26 años fue detenido en Paraná luego de que efectivos policiales encontraran 58 envoltorios de cocaína entre sus prendas durante un procedimiento realizado en inmediaciones de barrio La Palangana. El hombre circulaba en una motocicleta y llevaba puesta indumentaria identificada con la empresa de reparto Pedidos Ya.
El operativo fue llevado adelante por personal de la Sección Guardia Especial de la Jefatura Departamental Paraná, mientras realizaba tareas de prevención en la zona de calles Los Constituyentes y Padre Corona. El informe policial también consignó como referencia la intersección de Constituyentes y Mármol.
Según indicaron fuentes policiales, los efectivos observaron que el motociclista salía del interior de barrio La Palangana a bordo de un rodado que circulaba sin la patente visible. Esa circunstancia motivó que decidieran interceptarlo para realizar un control de identificación.
Cómo fue el procedimiento policial en Paraná
De acuerdo con el parte oficial, el hombre se desplazaba en una motocicleta Honda Wave y llevaba vestimenta vinculada con la plataforma de entregas a domicilio.
Los uniformados advirtieron que el vehículo circulaba sin la chapa patente colocada, por lo que decidieron detener su marcha a pocos metros del lugar donde lo habían observado.
Durante el procedimiento, los agentes verificaron los datos del motociclista y del rodado. Posteriormente, al realizar una requisa superficial de sus prendas, encontraron varios envoltorios pequeños que contenían una sustancia sospechosa.
Ante el hallazgo, los efectivos comunicaron lo sucedido a las autoridades judiciales para determinar las medidas correspondientes.
Encontraron 58 envoltorios de cocaína
La fiscalía interviniente dispuso convocar a personal de la División Drogas Peligrosas, con el objetivo de analizar la sustancia encontrada. Los especialistas realizaron el correspondiente test de campo, que arrojó resultado positivo para cocaína.
Según el informe policial, se contabilizaron 58 fracciones distribuidas en pequeños envoltorios, con un peso total de 70,5 gramos.
La cantidad de paquetes y el resultado de la prueba quedaron incorporados a las actuaciones realizadas durante el procedimiento.
No obstante, el parte oficial consignó la intervención bajo la figura de tenencia de estupefacientes y no informó una imputación por comercialización de drogas.
Detuvieron al joven y secuestraron dos celulares
Tras confirmarse el resultado del test, las autoridades judiciales dispusieron que el joven fuera trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Durante el operativo también se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares Samsung, identificados en el informe como modelos A21s y A05.
Los dispositivos quedaron incorporados a las actuaciones, aunque el parte policial no precisó si se realizarán pericias sobre su contenido.
Además, se dispuso la retención de la motocicleta Honda Wave en la que circulaba el joven, mediante el acta administrativa correspondiente.
Intervinieron las fiscales Huerto Felgueres y Mercedes Ninn entre las autoridades vinculadas con el procedimiento.
Las actuaciones incluyeron el secuestro de la sustancia, la retención del vehículo, la identificación del detenido y su posterior traslado a una dependencia policial.