Identificaron al joven que murió de un disparo accidental durante una noche de caza

Identificaron como Gabriel Martínez, de 22 años y oriundo de Federación, al joven que murió de un disparo cuando había salido de caza en una zona rural del norte de Entre Ríos. El hecho ocurrió durante la noche del sábado en la estancia San José de los Ombúes, ubicada en jurisdicción del departamento Federación.

Según informaron fuentes policiales, el joven fue encontrado tendido sobre el suelo, sin signos aparentes de vida y con lesiones en el rostro. Cerca del cuerpo había un arma de aire comprimido modificada para utilizar municiones calibre .22, que fue incorporada a la investigación.

Tres hombres de entre 42 y 43 años que acompañaban a la víctima declararon que el disparo se habría producido accidentalmente cuando Martínez apoyó el arma sobre el suelo. Sin embargo, esa versión todavía es materia de investigación judicial y las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el episodio.

Cómo ocurrió la muerte

El procedimiento policial se inició alrededor de las 20 del sábado, cuando efectivos de la Comisaría de San Jaime de la Frontera tomaron conocimiento de una persona fallecida en la estancia San José de los Ombúes, situada aproximadamente a tres kilómetros de la Ruta Provincial 2.

Cuando los funcionarios llegaron al campo, constataron que un joven se encontraba tendido en el suelo y no presentaba signos aparentes de vida. Durante la inspección inicial observaron lesiones en la región del rostro y localizaron un arma en las inmediaciones del cuerpo.

Posteriormente, la víctima fue identificada como Gabriel Martínez, de 22 años, domiciliado en Federación.

La situación motivó la intervención de la Fiscalía competente, que ordenó distintas medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Qué declararon los tres hombres que lo acompañaban

De acuerdo con la información policial, Gabriel Martínez había ingresado al establecimiento rural acompañado por tres hombres de entre 42 y 43 años.

Los acompañantes manifestaron que habían entrado al campo sin autorización para cazar animales silvestres. En sus declaraciones, relataron que durante la actividad observaron que el joven habría apoyado el arma sobre el suelo.

Según esa versión, en ese momento se habría producido un disparo accidental que alcanzó a Martínez y le provocó las lesiones. Los testigos indicaron que, después del episodio, el joven quedó tendido sobre el suelo.

No obstante, la Justicia deberá determinar si el hecho ocurrió de la manera relatada por los acompañantes, a partir de las pericias y demás elementos reunidos durante la investigación.

Hasta el momento, no se informaron conclusiones oficiales que permitan confirmar la mecánica del disparo.

El arma encontrada junto al cuerpo

Uno de los elementos de interés para la investigación es el arma localizada en las inmediaciones de la víctima.

Según el reporte policial, se trata de un arma de aire comprimido que había sido modificada para disparar munición calibre .22.

La presencia de este elemento será considerada en las pericias destinadas a establecer las circunstancias del hecho.

Los investigadores deberán analizar las características del arma y los demás indicios disponibles para determinar cómo se produjo el disparo que, de acuerdo a los primeros datos, habría sido accidental.

Una colecta para el sepelio

La muerte de Gabriel Martínez provocó conmoción entre familiares, amigos y allegados de Federación, localidad de la que era oriundo.

Después de conocerse la noticia, personas de su entorno comenzaron a organizar una recaudación de fondos para afrontar los gastos del sepelio.

La iniciativa busca acompañar económicamente a la familia en medio de la situación que atraviesa.