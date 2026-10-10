Investigan la muerte de un joven de 22 años en un establecimiento rural de San Jaime de la Frontera

El joven estaría realizando actividades de caza junto a otros tres hombres

Un joven de 22 años murió este sábado en un establecimiento rural de San Jaime de la Frontera, departamento Federación. La Policía intervino alrededor de las 20, luego de recibir un aviso sobre el hecho.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven tendido en el suelo, sin signos aparentes de vida y con lesiones en el rostro. Cerca del cuerpo había un arma de aire comprimido modificada para utilizar munición calibre .22.

Investigan las circunstancias del disparo

Según las primeras manifestaciones recabadas por la Policía, el joven se encontraba junto a otros tres hombres mayores de edad. Los cuatro habrían ingresado al establecimiento rural con la intención de realizar actividades de caza.

En circunstancias que todavía son materia de investigación, se habría producido un disparo accidental del arma, que provocó las lesiones que derivaron en la muerte del joven.

Tras el hecho, intervino la autoridad judicial competente y el fiscal a cargo de la investigación se hizo presente en el lugar. Se dispusieron distintas diligencias para establecer cómo ocurrió el episodio.

Intervino personal policial y de Criminalística

En el procedimiento trabajaron efectivos de la Comisaría de San Jaime de la Frontera y de la Comisaría de Los Conquistadores, junto con integrantes de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Federación.

También participaron personal de Policía Científica de Chajarí y la médica policial de turno. En el lugar estuvo presente, además, el subjefe de la Jefatura Departamental Federación.

Las actuaciones continúan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar cómo se produjo el disparo.