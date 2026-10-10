Chocó alcoholizado en Victoria, agredió a la Policía y terminó detenido

Un conductor alcoholizado en Victoria chocó contra un automóvil estacionado durante la madrugada de este sábado. El hombre, de 31 años, no tenía la documentación obligatoria y fue aprehendido luego de protagonizar incidentes durante el procedimiento policial. No hubo heridos.
Un conductor alcoholizado en Victoria fue aprehendido durante la madrugada de este sábado 10 de octubre, luego de protagonizar un siniestro vial y alterar el orden durante la intervención policial. El hombre, de 31 años, circulaba en un Fiat Mobi cuando chocó contra un Volkswagen Up que se encontraba estacionado.
El hecho ocurrió alrededor de las 4:15 en calle Mitre, entre Rawson y San Miguel, en la ciudad de Victoria. Según informó la Policía, el conductor perdió el control de su vehículo por circunstancias que no fueron precisadas e impactó contra el automóvil estacionado.
Tras la colisión, personal policial intervino en el lugar y constató que el automovilista no contaba con la documentación obligatoria para circular. Además, se le practicó un test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo.
Se puso violento durante el procedimiento policial
De acuerdo con la información policial, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes, el hombre habría adoptado una actitud violenta y alterado el orden público.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión en carácter de contraventor y lo trasladaron a la Jefatura Departamental de Policía de Victoria.
Por su parte, personal de Seguridad Vial Municipal intervino para disponer la retención del Fiat Mobi involucrado en el choque.
No se registraron personas lesionadas
A pesar del impacto contra el Volkswagen Up estacionado, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas como consecuencia del siniestro vial.
El procedimiento permitió constatar la alcoholemia positiva del conductor y la falta de documentación obligatoria, además de las circunstancias que motivaron su aprehensión.
El vehículo quedó retenido por las autoridades municipales, mientras que el hombre fue trasladado a la dependencia policial por la infracción contravencional atribuida.