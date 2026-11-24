Claudia Bernal, conocida por sus antecedentes vinculados al narcotráfico en Paraná, regresó este martes por la tarde a la Unidad Penal N.º 6 de Mujeres “Concepción Arenal”, luego de que la Justicia resolviera revocar el beneficio de la prisión domiciliaria que cumplía tras su última condena.

La decisión judicial se produjo a raíz de una serie de incidentes de violencia registrados durante las últimas horas, que derivaron en denuncias cruzadas entre Bernal y familiares cercanos, publicó Códigos.

En el marco de esos episodios, la mujer sufrió una lesión en uno de sus brazos. Ante esta situación, la Justicia dispuso dejar sin efecto la morigeración de sus condiciones de detención y ordenó su alojamiento en el establecimiento penitenciario.

El operativo de detención y traslado

En cumplimiento de la resolución judicial, personal de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos concretó la detención de Bernal durante la tarde de este martes.

Posteriormente, los efectivos trasladaron a la mujer hasta la Unidad Penal N.º 6 “Concepción Arenal”, donde quedó alojada para continuar el cumplimiento de su condena.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias que desencadenaron los enfrentamientos familiares ni sobre la gravedad de la lesión que sufrió Bernal.