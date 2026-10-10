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Secuestraron marihuana e identificaron a cuatro personas durante allanamiento por narcomenudeo en General Campos

El operativo, llevado a cabo en la localidad del departamento San Salvador, fue realizado por disposición del Juzgado N°3 de Concordia. Una mujer y tres hombres fueron identificados.

10 de Octubre de 2026
Secuestraron marihuana e identificaron a cuatro personas
Secuestraron marihuana e identificaron a cuatro personas Foto: Jefatura Departamental San Salvador

El operativo, llevado a cabo en la localidad del departamento San Salvador, fue realizado por disposición del Juzgado N°3 de Concordia. Una mujer y tres hombres fueron identificados.

Un procedimiento por narcomenudeo se realizó durante la tarde del sábado en la localidad de General Campos, departamento San Salvador. Personal de la División Drogas Peligrosas secuestró envoltorios con una sustancia compatible con marihuana y otros elementos de interés para la investigación.

 

El allanamiento y registro domiciliario fue llevado adelante por efectivos de la Jefatura Departamental San Salvador, en cumplimiento de una orden judicial dispuesta por el Juzgado de Familia, Civil y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N.º 3 de Concordia.

 

Según se informó desde la policía, el procedimiento tuvo resultado positivo. Durante la requisa, los agentes incautaron varios envoltorios que contenían una sustancia vegetal cuyas pruebas de campo dieron resultado positivo para marihuana.

Foto: Jefatura Departamental San Salvador
Foto: Jefatura Departamental San Salvador

Además, se secuestraron otros elementos que serán incorporados a la causa judicial.

Cuatro personas fueron identificadas

 

En el lugar, los efectivos identificaron a cuatro personas mayores de edad: una mujer y tres hombres. Todos quedaron supeditados a la investigación en curso.

 

El operativo se desarrolló en el marco de una causa judicial por narcomenudeo y las actuaciones continuaban bajo intervención de la magistratura correspondiente.

 

La Policía no brindó detalles sobre las identidades de las personas identificadas ni sobre las cantidades de estupefacientes secuestradas.

Temas:

San Salvador General Campos marihuana
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