Tiroteo masivo en Estados Unidos: mató a ocho personas, incluidos dos niños, y luego se quitó la vida

Un tiroteo masivo conmocionó a la ciudad de Erie, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, donde un hombre de 45 años mató a ocho personas, entre ellas dos niños, y luego se quitó la vida. Según informó la Policía local, siete de las víctimas pertenecían a su familia, mientras que la restante era amiga de una de ellas.

El episodio ocurrió el viernes por la tarde, cerca de las 17, hora local, en las inmediaciones de las calles Perry y Séptima. La Policía recibió una alerta del sistema de detección de disparos ShotSpotter y llegó al lugar a las 16.52.

Al arribar, los efectivos encontraron a dos mujeres sin vida en el exterior de una vivienda. Luego ingresaron al domicilio, donde hallaron a otras siete personas, incluido el presunto atacante. Una de las víctimas todavía presentaba signos vitales, pero murió minutos después, cuando era trasladada a un hospital.

Entre las víctimas había dos niños y una mujer embarazada

La Policía identificó entre las víctimas a un niño de cinco años y una bebé de un año y diez meses. Ambos fueron encontrados en el primer piso de la vivienda.

En la planta superior, los agentes hallaron a otras cuatro víctimas: dos mujeres, de 24 y 44 años, y dos hombres, de 19 y 21. En ese mismo sector estaba el presunto agresor, de 45 años, quien se había quitado la vida.

Las dos mujeres que recibieron disparos en el exterior de la casa tenían 37 y 51 años. Además, las autoridades informaron que una de las mujeres fallecidas cursaba un embarazo de ocho meses, aunque no precisaron cuál de ellas.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el atacante abrió fuego primero contra las dos mujeres que estaban en la calle y después ingresó a la vivienda, donde disparó contra las personas que se encontraban en el interior.

El arma utilizada habría sido un revólver calibre .44 registrado a nombre del presunto agresor. Las circunstancias y los motivos del ataque permanecían bajo investigación.

La Policía calificó el hecho como una tragedia sin precedentes

El jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, expresó su conmoción por la magnitud del episodio y sostuvo que se trató de una de las escenas más difíciles de su trayectoria profesional.

“Jamás había visto algo así en mis más de 28 años de carrera. No creo que la ciudad de Erie haya presenciado nunca una pérdida de vidas y una devastación como la que acabamos de vivir”, señaló, según declaraciones recogidas por Fox News.

En otra declaración, el funcionario afirmó: “Es una escena horrible. Hubo una gran pérdida de vidas tanto dentro como fuera de esa residencia”.

La Policía informó que los efectivos llegaron al domicilio con información limitada y que utilizaron granadas aturdidoras antes de ingresar. Sin embargo, el atacante ya había muerto, por lo que no se produjo un enfrentamiento con los agentes.

“Quiero ser sincero con nuestra comunidad. Esta es una de las escenas más difíciles y desgarradoras que nuestros agentes e investigadores hayan presenciado jamás. La pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos afrontando son profundamente inquietantes”, manifestó Lorah.

Las autoridades descartaron un peligro para la comunidad

Tras el ataque, la ciudad de Erie difundió un comunicado en el que confirmó que la situación estaba bajo control y que no existía una amenaza para los vecinos, debido a que el presunto agresor había fallecido.

“Esta noche, una terrible tragedia ocurrió cerca de las calles 7th y Perry en Erie, dejando varias víctimas mortales”, indicaron las autoridades municipales.

“Comprendemos que esta noticia causa profunda conmoción y tristeza a nuestros residentes, y queremos asegurar al público que la situación está bajo control. El atacante falleció y, por el momento, no existe ninguna amenaza ni peligro para la población. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todos los afectados por la tragedia de esta noche”, agregaron.

Hasta el momento de las primeras informaciones, no habían trascendido las identidades de las víctimas ni del atacante.

El gobernador de Pensilvania expresó sus condolencias

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, informó que ofreció asistencia estatal a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin, tras el tiroteo.

El mandatario se refirió al hecho como un “trágico tiroteo masivo ocurrido anoche, en el que perdieron la vida nueve de nuestros conciudadanos de Pensilvania”.

“Me duele profundamente lo sucedido a esta familia. Lori [esposa de Shapiro] y yo oramos por sus seres queridos y por toda la comunidad de Erie”, expresó.