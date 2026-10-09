Video: dos tornados golpearon el sur de Italia y provocaron destrozos

Un fenómeno meteorológico poco frecuente sorprendió este viernes 9 de octubre a la costa occidental de Sicilia, Italia, donde dos trombas marinas se formaron simultáneamente frente a Marsala y avanzaron hacia tierra firme. El temporal provocó daños en edificios, vehículos y terrenos agrícolas, y dejó dos personas heridas.

Las dos columnas de aire giratorio se desarrollaron sobre el mar, cerca del puerto de Marsala, antes de alcanzar la costa y desplazarse hacia la zona de Trapani y localidades cercanas.

Videos muestran un tornado en Sicilia, Italia 09/10/2026

Las imágenes registradas desde el paseo marítimo de Biscione, en Petrosino, mostraron cómo el fenómeno se aproximaba desde el mar y avanzaba sobre áreas habitadas.

Daños en una escuela y vehículos afectados

Uno de los lugares que sufrió las consecuencias del fenómeno fue el colegio Alcide De Gasperi, ubicado en el distrito de Terrenove, que registró importantes daños en sus instalaciones.

Foto: Reuters

En la localidad de Petrosino, la fuerza del viento alcanzó a un automóvil y lo lanzó hacia un barranco. Las dos personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

El episodio también provocó destrozos en construcciones, daños en vehículos y afectaciones en terrenos agrícolas de la zona costera. Los servicios de emergencia trabajaron para atender las consecuencias del temporal.

Un fenómeno extremo en el oeste de Italia

El episodio ocurrió durante una jornada marcada por tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en distintos sectores de Sicilia.

Las trombas marinas son columnas de aire en rotación que se forman sobre el agua y pueden avanzar hacia tierra firme. Cuando esto sucede, el fenómeno puede generar vientos intensos y provocar daños en las zonas alcanzadas.

Foto: Reuters

Tras el paso del temporal, las condiciones meteorológicas mejoraron en buena parte de la isla. Sin embargo, persistía la posibilidad de nuevas tormentas en distintos puntos del Mediterráneo central.

La simultaneidad de las dos trombas marinas y los daños registrados convirtieron al episodio en uno de los fenómenos meteorológicos más impactantes de la jornada en la costa occidental de Sicilia.