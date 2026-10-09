El Ejército Argentino desplegará más de 400 efectivos y 99 vehículos en ejercicio militar con Brasil

El Gobierno autorizó la participación del Ejército Argentino en el ejercicio militar Arandú 2026, que se desarrollará del 10 al 17 de octubre en Brasil. El operativo incluirá tropas, vehículos blindados, helicópteros y prácticas conjuntas con las fuerzas brasileñas.
El Ejército Argentino desplegará hasta 405 efectivos y 99 vehículos en Brasil para participar del ejercicio militar combinado Arandú 2026, que se desarrollará entre el 10 y el 17 de octubre en la localidad de Rosario do Sul. El Gobierno nacional autorizó la salida de las tropas mediante el Decreto 1157/2026, en el marco de un programa de entrenamiento conjunto con las Fuerzas Armadas brasileñas.
La decisión fue formalizada este viernes por la administración de Javier Milei y contempló el traslado de personal militar, vehículos blindados, aeronaves y armamento. Las actividades se realizarán en el campo de instrucción Barão de São Borja, donde ambos ejércitos llevarán adelante operaciones terrestres y aéreas.
Según lo establecido en la normativa, el objetivo principal del ejercicio será fortalecer la coordinación operativa, mejorar los procedimientos conjuntos y promover el intercambio de conocimientos militares. También se buscará actualizar criterios doctrinarios y consolidar los vínculos institucionales entre las fuerzas de ambos países.
Más de 1.500 militares participarán del entrenamiento
El despliegue argentino estará integrado por hasta 405 efectivos, mientras que Brasil aportará un contingente de hasta 1.100 militares. De esta manera, el ejercicio podrá reunir a más de 1.500 integrantes de ambas fuerzas, además de una importante cantidad de vehículos y aeronaves.
La planificación contempla que Argentina movilice 99 vehículos, entre los que se encuentran 10 Tanques Argentinos Medianos (TAM), ocho blindados Stryker 8x8 y 21 transportadores de vehículos. También participarán nueve ómnibus, cuatro botes neumáticos de asalto, camiones, camionetas, motocicletas y un vehículo aéreo no tripulado.
Por su parte, Brasil prevé utilizar alrededor de 200 vehículos y distintas aeronaves, entre ellas un avión C-130 Hércules y hasta diez helicópteros de los modelos H225M Caracal, AS350 Fennec y AS365K Pantera. La disponibilidad definitiva de estos recursos dependerá de las posibilidades operativas del país anfitrión.
Qué unidades y aeronaves enviará Argentina
Entre las unidades argentinas convocadas se encuentran el Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada, la I Brigada Blindada y la Agrupación Fuerzas de Operaciones Especiales.
También intervendrán la Dirección de Aviación de Ejército, la Dirección de Transporte, la Dirección General de Organización y Doctrina y la Dirección General de Salud. Estas dependencias tendrán funciones vinculadas con el desarrollo de las maniobras, la logística y la asistencia al personal.
En cuanto a los medios aéreos, el Ejército podrá emplear hasta cinco helicópteros Bell UH-1H/II y un Bell 407 equipado con sistema FLIR. Además, se prevé la participación de un avión Casa C-212 Aviocar, dos Caravan C-208 y un Cessna Citation.
Las prácticas militares previstas
El programa incluirá movimientos de tropas, operaciones terrestres y aéreas, ejercicios de coordinación y utilización de armamento. Entre los elementos previstos figuran fusiles, pistolas, ametralladoras, lanzacohetes y piezas de artillería.
El equipamiento también comprenderá cañones de 105 milímetros y dos cañones remolcados L33 de 155 milímetros. Asimismo, se trasladarán municiones de distintos calibres, incluidos proyectiles de fogueo, para desarrollar las actividades planificadas.
Las fuerzas brasileñas participarán con personal de Estado Mayor de una brigada blindada, una fuerza de tarea paracaidista y otra aeromóvil. Además, Brasil proporcionará paracaídas MC1-1C para los lanzamientos de tropas de ambos países.
Por qué el Gobierno autorizó la salida mediante un DNU
La autorización fue instrumentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) debido a que el Congreso todavía no había tratado el proyecto correspondiente al programa anual de ejercicios militares combinados.
La Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso autorizar tanto el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino como la salida de fuerzas nacionales hacia otros países.
El Poder Ejecutivo fundamentó la decisión en la proximidad del inicio del entrenamiento y sostuvo que la ausencia argentina afectaría las oportunidades de capacitación conjunta, transferencia de conocimientos y validación de procedimientos operativos.
El programa anual comprende el período entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027 e incluye actividades militares con otros países. En ese contexto, Arandú 2026 formará parte de las iniciativas de cooperación y entrenamiento entre Argentina y Brasil.