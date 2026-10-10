Un adolescente hacía “wheelie” en Crespo: allanaron su vivienda y secuestraron una moto

Un adolescente de 17 años es investigado por realizar maniobras conocidas como “wheelie” en calles de Crespo, que consisten en circular en motocicleta sobre una sola rueda. Durante un allanamiento, la Policía secuestró una Honda Wave sin patente, prendas de vestir y un celular.
Un adolescente de 17 años es investigado por realizar wheelie en Crespo, una maniobra que consiste en levantar la rueda delantera de una motocicleta y circular únicamente sobre la trasera. En el marco de la causa, la Policía llevó adelante un allanamiento domiciliario que permitió secuestrar una Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, sin chapa patente, y otros elementos de interés para la investigación.
El procedimiento se realizó por disposición del Juzgado de Garantías N.º 6, a cargo de la jueza Elisa Zilli, con intervención del fiscal Franco Bongiovanni. La medida estuvo dirigida a reunir elementos vinculados con las maniobras que presuntamente protagonizaba el joven en la vía pública.
Durante el operativo, los efectivos entrevistaron al adolescente y procedieron al secuestro de un buzo gris con capucha, un par de ojotas del mismo color y un teléfono celular Samsung, con chip de la empresa Claro y funda marrón y negra.
Secuestraron prendas de vestir y un casco
Además de los elementos que el adolescente llevaba consigo, los uniformados incautaron un casco abierto de color negro y un pantalón oscuro con líneas laterales blancas.
Los objetos fueron incorporados a las actuaciones judiciales, en el marco de las tareas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se habrían realizado las maniobras con la motocicleta.
El procedimiento se desarrolló con normalidad y, según el informe policial, arrojó resultado positivo.
El adolescente manifestó su intención de entregar la moto
Durante el allanamiento, el joven expresó su voluntad de entregar la motocicleta investigada, aunque el vehículo no se encontraba en ese momento en la vivienda.
Ante esta situación, el segundo jefe de la dependencia policial se comunicó telefónicamente con el fiscal Franco Bongiovanni para informar lo sucedido y recibir instrucciones.
El funcionario judicial dispuso que el rodado fuera trasladado hasta el lugar del procedimiento para concretar su secuestro formal.