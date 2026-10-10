Robó una moto, fue detenido y le encontraron cocaína: dos policías resultaron lesionados en el procedimiento

Un joven de 26 años fue detenido este sábado en barrio San Isidro, en Concepción del Uruguay, cuando circulaba en una motocicleta que había sido robada horas antes. Durante el procedimiento, la Policía secuestró 8,2 gramos de cocaína que llevaba entre sus pertenencias.

El operativo se inició a partir de un llamado al 101 que alertó sobre movimientos sospechosos vinculados a una motocicleta en la vía pública. Personal de Comisaría Primera acudió a la esquina de Erausquin y Las Orquídeas, donde identificó una Yamaha Crypton.

Al inspeccionar el rodado, los efectivos observaron que la numeración del motor estaba limada. Posteriormente, lograron establecer que la motocicleta había sido denunciada como sustraída horas antes.

Un policía resultó lesionado durante el procedimiento

Según informó la Policía, cuando los efectivos intentaron detener al conductor, el joven reaccionó violentamente y se resistió al procedimiento.

Durante el forcejeo, uno de los funcionarios sufrió una lesión en una mano. Además, otros dos policías fueron mordidos por un perro que se encontraba en el lugar.

Finalmente, los uniformados lograron reducir al sospechoso y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Secuestraron 8,2 gramos de cocaína

Durante la intervención, el joven habría intentado desprenderse de su billetera. Al revisar el elemento, los efectivos encontraron dos envoltorios que contenían una sustancia que, tras las verificaciones correspondientes, fue identificada como cocaína. El peso total fue de 8,2 gramos.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que participó del procedimiento y realizó el secuestro de la sustancia.

Por disposición de las fiscalías intervinientes, el joven fue trasladado a la Jefatura Departamental Uruguay, donde quedó alojado en la Alcaidía.

La causa quedó caratulada como resistencia a la autoridad y encubrimiento, mientras continúan las actuaciones judiciales.