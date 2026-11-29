Una mujer de 32 años murió y otras seis personas resultaron heridas tras un vuelco en la Ruta Nacional 14, ocurrido durante la tarde de este sábado, a la altura del kilómetro 871, en la provincia de Misiones. La víctima falleció horas después en el Hospital Samic de Oberá.

El siniestro vial se registró alrededor de las 17, cuando un Peugeot 206 despistó por causas que se investigaban y terminó volcado, con las ruedas hacia arriba, sobre la banquina, informó MisionesOnline.

En el automóvil viajaban siete personas: cuatro adultos y tres adolescentes de entre 13 y 15 años. Todos fueron trasladados al establecimiento sanitario para recibir atención médica.

Una mujer falleció y dos adultos permanecen en grave estado

Alrededor de las 22 se confirmó el fallecimiento de Mabel Beatriz Giménez, de 32 años, quien había sufrido graves traumatismos de cráneo y tórax, además de una lesión en uno de sus brazos.

En tanto, otros dos adultos permanecían internados en coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica. Entre las lesiones que presentaban se encontraban traumatismos de cráneo y tórax, contusión pulmonar, edema cerebral y una fractura maxilar.

Los cuatro ocupantes restantes, entre ellos los tres adolescentes, sufrieron lesiones de distinta consideración y continuaban bajo atención médica.

Las circunstancias que provocaron el despiste y posterior vuelco del automóvil eran materia de investigación.