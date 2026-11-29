“Remar Contracorriente” llega al FICER con una historia que reúne paisajes, testimonios y experiencias de una travesía de 1.200 kilómetros por el río Paraná. El cortometraje documental, dirigido y producido por Francisco Paredes, se proyectará este domingo, a las 17.30, en la sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, en el marco de la última jornada del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.

En diálogo con Elonce, el realizador contó cómo fueron los 22 días de navegación desde Formosa hasta Rosario, una experiencia que quedó plasmada en 17 minutos de producción audiovisual y que buscó generar conciencia sobre la importancia ambiental, cultural y económica del río.

“Te enterás quiénes participaron y por qué hicimos esa remada. La magia de las imágenes te acerca a esas personas, a esos paisajes y a esa mística que solo es posible cuando hay una decisión por defender lo común, nuestra casa”, expresó Paredes.

Una travesía de 1.200 kilómetros en defensa del Paraná

La iniciativa surgió en marzo de 2025, cuando pescadores, artistas y referentes ambientales organizaron una remada para manifestar su preocupación por la reprivatización de la vía navegable y los proyectos de profundización del dragado del río Paraná.

Uno de los impulsores fue Luis “Cosita” Romero, quien había protagonizado en 1996 una travesía vinculada con la movilización social contra el proyecto de construcción de una mega represa que amenazaba con inundar 800.000 hectáreas.

“Alguien que vive en el río, que ama el río y que todo el tiempo está haciendo propuestas para acercar a los jóvenes a entender toda esa cultura y esa vida que hay en el río dijo: ‘Yo no me puedo quedar cruzado de brazos’. Y ahí fuimos acompañándolo”, recordó el director.

De dos canoas a más de 200 embarcaciones

La campaña comenzó con dos canoas de madera y tres kayaks. Una de las embarcaciones había sido construida por jóvenes y adultos que aprendieron el oficio, mientras que otras organizaciones y navegantes se incorporaron durante el recorrido.

A medida que avanzaron hacia el sur, los participantes fueron recibidos por comunidades ribereñas. La llegada a Paraná constituyó uno de los momentos destacados de la experiencia, que culminó en Rosario con 209 embarcaciones, música y una radio abierta.

“El recibimiento en Paraná fue tremendo. Todas las organizaciones nos recibieron, y así en casi todas las ciudades. Estar remando, estar compartiendo con 200 embarcaciones llegando a un lugar es algo indescriptible. Se te eriza la piel”, relató.

El desafío de registrar 22 días sobre el agua

Durante la travesía, Paredes trabajó con tres cámaras para documentar la experiencia y generar contenidos destinados a las redes sociales y los medios de comunicación. En simultáneo, un equipo en tierra se encargaba de difundir las novedades de la campaña.

“La responsabilidad era ir contando qué estaba pasando, dónde estábamos, para dónde íbamos y, al mismo tiempo, generar un material en 4K de mayor calidad, pensando en que quedara un registro. Fue un esfuerzo sobrehumano”, explicó.

El realizador también destacó el acompañamiento de los demás tripulantes y la organización colectiva que permitió concretar el documental. “Ahí se juntó lo importante con lo urgente”, sintetizó.

El río Paraná y sus tres dimensiones

Más allá del registro audiovisual, Paredes aseguró que la experiencia le permitió profundizar sus conocimientos sobre el río y comprender las distintas actividades, tradiciones y recursos vinculados con él.

“Aprendí la importancia del río Paraná estando en el agua y acercándome a la gente que ya viene de antes. Hay tres pilares: lo ambiental, la biodiversidad; lo cultural, los saberes del río; y lo económico”, señaló.

En ese sentido, manifestó su preocupación por las consecuencias que, a su entender, podría generar la profundización del dragado, tanto sobre los ecosistemas como en las economías de las comunidades ribereñas. “Nuestra agua, nuestra riqueza natural, vale más que cualquier dinero”, sostuvo.

“Remar Contracorriente”, en el cierre del FICER

El cortometraje integrará la programación de producciones documentales entrerrianas que se exhibirán este domingo, desde las 17.30, en la sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina, durante el cierre del FICER.

La Tarde del Once - Programa 25/11/26

“Estos 17 minutos solo fueron posibles porque un grupo de personas nos organizamos y superamos las diferencias para ir hacia algo que no es individualista”, destacó Paredes, quien invitó al público a conocer la experiencia y reencontrarse con algunos de sus protagonistas.

“Hay que hacerlo más seguido, de a poquito, celebrando, con alegría, porque la naturaleza lo que nos transmite es eso: abundancia”, concluyó.