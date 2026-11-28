REDACCIÓN ELONCE
Los egresados de la escuela Santa Teresita celebraron los 50 años de la finalización de la primaria y los 45 de la secundaria. En diálogo con Elonce, compartieron recuerdos y destacaron la amistad que perduró durante décadas.
Los egresados de la escuela Santa Teresita celebraron este sábado por la noche los 50 años de la finalización de sus estudios primarios y los 45 años de la secundaria con una fiesta en el Club Ciclón. El encuentro congregó a 30 exalumnos, algunos de los cuales volvieron a verse después de cuatro décadas, en una jornada que combinó anécdotas, abrazos y recuerdos de la infancia y la adolescencia.
En diálogo con Elonce, Leticia Sorzoli y Griselda Pinel compartieron las sensaciones que despertó la celebración y contaron cómo lograron recuperar el contacto con antiguos compañeros de aula, pese al tiempo transcurrido y los diferentes caminos que tomó cada uno.
“Hay chicos que no he visto desde que nos recibimos en la primaria, otros de la secundaria. Es un encuentro muy lindo, muy emotivo”, expresó una de las exalumnas, quien destacó la posibilidad de reunir a quienes compartieron una etapa significativa de sus vidas.
Una amistad que perduró durante décadas
La iniciativa de reencontrarse surgió hace aproximadamente cinco o seis años, cuando el grupo celebró los 40 años de egresados de la secundaria. Desde entonces, comenzaron a organizar reuniones mensuales que les permitieron fortalecer los vínculos y sumar nuevos integrantes.
“Tratamos de asistir todos los meses. Cuando se cumplieron los 40 años de egresados del secundario de Santa Teresita, arrancó todo. A partir de ahí se armó este grupo y hoy nos encontramos cumpliendo 50 años de egresados de primaria y los 45 de secundaria”, explicó una de las entrevistadas.
Entre los asistentes también hubo parejas que comenzaron sus relaciones durante los años escolares y otras que se incorporaron posteriormente a las reuniones. “Estamos para celebrar la vida, que fue lo que nos convocó, y darnos cuenta de que los años pasan, pero nuestra amistad y nuestro cariño siguen intactos”, manifestó.
De jugar a las muñecas a celebrar las bodas de oro
Los recuerdos de los primeros años escolares ocuparon un lugar especial durante la noche. Las entrevistadas evocaron los juegos que compartían cuando eran niñas, las experiencias dentro del aula y las complicidades propias de la adolescencia.
“Nosotras jugábamos juntas a las muñecas cuando estábamos en primero y segundo grado. Es una bendición volver a encontrarte después de tantos años, estar con la gente con la que estuviste sentado haciendo machetes y un montón de cosas”, relató una de ellas.
Para concretar la celebración, los integrantes del grupo se dedicaron a localizar a quienes habían perdido de vista. La búsqueda permitió reunir a 30 personas, una convocatoria que superó la asistencia habitual de los encuentros mensuales. Además, durante la jornada recordaron a los compañeros que ya no los acompañaban.
Las anécdotas de toda una vida
La organización de la fiesta estuvo a cargo de los propios egresados, quienes distribuyeron las responsabilidades para conseguir el salón, contratar la comida y la música, reunir el dinero y preparar la ornamentación. El programa de la noche contempló una cena con costillar de asado y baile.
Sin embargo, más allá de los preparativos, las conversaciones entre antiguos compañeros fueron uno de los momentos más significativos. “Las anécdotas son el broche más lindo de las conversaciones. Poder ver a mucha gente que hace años no veía, pasó una vida, y volver a reencontrarnos con ese entusiasmo y esas ganas es muy lindo”, sostuvo una de las participantes.
Otra de las entrevistadas recordó las largas charlas y los juegos sencillos que caracterizaron aquellos años. “Hemos sido muy felices en nuestra escuela primaria y secundaria. Podíamos tener conversaciones de largas horas y juegos sencillos que nos entretenían. Hoy lo recordamos y realmente tiene mucho valor emotivo para nosotros”, afirmó.
La emoción de volver a encontrarse después de 40 años
Entre las mesas del Club Ciclón, otros asistentes compartieron con Elonce la alegría de volver a conversar con personas a quienes no veían desde hacía décadas y conocer qué había sucedido en sus vidas durante ese tiempo.
“Hay chicos que nos encontramos después de 40 años. Una alegría tremenda. Contarnos todo lo que fue pasando en todos estos años”, expresó uno de los egresados.
La celebración permitió recuperar historias compartidas y reafirmar el valor de aquellos vínculos. “Nos encontramos, nos emocionamos, nos abrazamos. No pasa el tiempo para la amistad que nació en aquel momento”, concluyó una de las exalumnas.