La Escuela Municipal de Danza de Paraná realizó su muestra anual en el Teatro Municipal 3 de Febrero, donde más de 60 estudiantes participaron de una propuesta artística que reunió el trabajo desarrollado durante nueve meses de formación. La actividad contó con dos funciones y una importante convocatoria de familiares y público.

La presentación fue el cierre de un año de aprendizaje para alumnos de distintas edades y niveles, que compartieron en el escenario los conocimientos adquiridos en los diferentes talleres de la institución. También hubo músicos invitados y presentaciones con música en vivo.

Más de 60 estudiantes participaron de la muestra

La coordinadora de la Escuela Municipal de Danza, María Eugenia Brown, destacó la participación de los alumnos y el acompañamiento de las familias. “La verdad que estamos muy felices, muy contentos. Son presentaciones de un largo año de trabajo. En esta oportunidad presentamos dos funciones. Ahora el público se va a renovar. Eso es debido a la cantidad de estudiantes que estamos teniendo hoy en la escuela”, expresó.

La propuesta incluyó los talleres de danza infantil, jóvenes y adultos, danza clásica, danza contemporánea y danza folclórica, además de los estudiantes que cursan la Formación Artística Básica Específica en Danza.

“Hoy rondaron más de 60 artistas, más de 60 estudiantes”, indicó Brown. Además, contó que la institución también tiene un taller de teatro, cuyos integrantes realizaron su propia muestra la semana anterior.

La jornada incorporó artistas invitados y músicos que acompañaron las presentaciones en vivo. “Fue una propuesta artística muy variada, muy felices”, sostuvo la coordinadora.

El acompañamiento de las familias

La convocatoria del público fue otro de los aspectos destacados de la muestra. Las entradas comenzaron a entregarse dos semanas antes y la demanda obligó a completar la capacidad disponible.

“Empezamos entregando entradas hace dos semanas y lo que fue esta semana era para estudiantes o público que se quería acercar. La verdad que tuvimos que decir en un momento: ‘No nos quedan más entradas, mil disculpas’. Así que estamos más que contentos, muy felices”, señaló Brown.

Por su parte, la directora de Formación Cultural de la Municipalidad de Paraná, Rocío Panozzo, valoró el trabajo conjunto de docentes, coordinadores, personal administrativo y familias para sostener las propuestas de formación artística.

“Siempre es el momento más grato llegar al cierre de año en las escuelas de formación artística que tiene la Municipalidad de Paraná. Es una demostración para las familias y para quienes acompañan el proceso de formación durante todo el año”, manifestó.

Panozzo también remarcó que detrás de cada presentación existe un trabajo cotidiano que permite alcanzar el nivel artístico mostrado en el escenario. “Sin el trabajo cotidiano que hacen los profesores y la coordinación de la escuela, claramente no llegaríamos a estas instancias con este nivel, con esta preparación y con esta cantidad de estudiantes”, afirmó.

Abrieron las inscripciones para el ciclo lectivo 2027

Durante la jornada, Panozzo anunció que ya se encuentra abierta la inscripción para el próximo ciclo lectivo de la Escuela Municipal de Danza. Las clases comenzarán en marzo de 2027 y la formación es gratuita.

“Cuando un ciclo cierra, dentro de un par de meses se abre otro. Invitamos a que consulten las redes y los medios de comunicación de la Municipalidad de Paraná para buscar la información referida a las dos escuelas que tenemos, la Escuela de Circo y la Escuela de Danza, además de otras propuestas de formación”, explicó.

Las personas interesadas pueden consultar las novedades a través de las redes sociales de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Para realizar la inscripción, deben ingresar al portal oficial del municipio y buscar el apartado de convocatorias, donde se encuentra la información correspondiente a los ciclos largos de formación.

“En el apartado convocatorias se encuentra todo lo referido a ciclos largos de formación. Ahí se van a poder inscribir a cualquiera de las escuelas y otras propuestas que la Subsecretaría de Cultura y la Municipalidad de Paraná tienen disponibles, todas gratuitas y accesibles”, concluyó Panozzo.