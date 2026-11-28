Instituto y River se enfrentarán por los cuartos de final del Torneo Clausura este sábado 28 de noviembre, desde las 22, en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba. El encuentro será dirigido por Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio llega tras eliminar a Lanús por 3-1 en los octavos de final y necesita una victoria para mantener sus aspiraciones de conquistar el campeonato y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Instituto atraviesa una racha de nueve partidos consecutivos sin derrotas, terminó como líder de la Zona A y consiguió su clasificación a esta instancia después de imponerse por 2-1 ante Huracán.

River recupera a Montiel y espera por Acuña y Beltrán

Leonardo Ponzio realizaría una sola modificación respecto del equipo que superó a Lanús. Gonzalo Montiel regresaría a la formación titular en reemplazo de Giovanni González, tras cumplir las dos fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico.

Marcos Acuña y Lucas Beltrán integran la lista de convocados luego de evolucionar favorablemente de sus respectivas molestias físicas. El lateral había presentado una molestia en el aductor izquierdo, mientras que el delantero sufrió un golpe en el tobillo derecho.

En tanto, Fausto Vera continúa fuera de la convocatoria por una tendinitis en el talón derecho y Aníbal Moreno se recupera de una intervención quirúrgica por una discopatía lumbar. Ante estas ausencias, Santiago Espíndola sería titular por tercer encuentro consecutivo.

Instituto busca extender su invicto ante River

El equipo conducido por Diego Flores intentará aprovechar la localía y prolongar su buen presente deportivo. En la previa, el cuerpo técnico trabajó para recuperar a Jeremías Lázaro, Álex Luna y Matías Gallardo, tres jugadores importantes dentro de su esquema.

El encuentro también estuvo precedido por la polémica en torno al estado del campo de juego del estadio Monumental Presidente Perón, donde se realizaron trabajos para mejorar las condiciones del césped.

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en julio de 2025, en el mismo escenario. En aquella oportunidad, River se impuso por 4-0 con goles de Facundo Colidio, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina, quien convirtió en dos oportunidades.

Las probables formaciones de Instituto y River

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Álex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El ganador del encuentro avanzará a las semifinales del Torneo Clausura, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Vélez e Independiente. En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.