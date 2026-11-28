REDACCIÓN ELONCE
El Sanatorio Rawson cerró el Mes de la Prematurez con un encuentro en Sala Mayo. Profesionales destacaron a Elonce la importancia del acompañamiento después del alta y una familia compartió la historia de Marco, quien nació con 770 gramos y estuvo 117 días internado.
El Sanatorio Rawson realizó una jornada de encuentro con familias de bebés prematuros este sábado en Sala Mayo, en Paraná, como cierre de las actividades por el Mes de la Prematurez. La convocatoria reunió a profesionales del Servicio de Neonatología, niños que egresaron del área y sus familiares, con el objetivo de concientizar sobre los desafíos del nacimiento prematuro y la importancia del seguimiento después del alta.
En diálogo con Elonce, Gisela Giorgio, médica pediatra y neonatóloga del Consultorio de Alto Riesgo del Recién Nacido, explicó que la institución participa desde 2010 de las actividades vinculadas a la Semana del Prematuro, una iniciativa impulsada por UNICEF.
“Este año celebramos y conmemoramos mucho lo que es el seguimiento de estos niños, acompañarlos en toda su trayectoria posterior al egreso de la Neo”, señaló.
El acompañamiento de las familias durante la internación
Gisela Carabajal, médica pediatra y jefa del Servicio de Neonatología del Sanatorio Rawson, destacó la posibilidad de reencontrarse con los niños que estuvieron internados y compartir una jornada junto a sus padres, abuelos y tíos.
La profesional explicó que muchas familias desconocen el funcionamiento de una unidad de cuidados neonatales hasta que deben atravesar una internación. En ese sentido, remarcó la importancia del abordaje interdisciplinario y de la contención emocional durante ese proceso.
“Se viven muchas emociones. Les decimos: acá van a vivir una montaña rusa de emociones, va a haber días de incertidumbre, días de alegría. Festejamos cada paso”, expresó Carabajal.
Además, indicó que el servicio de Neonatología de alta complejidad cuenta con acompañamiento psicológico para las familias y trabaja de manera articulada con el Consultorio de Alto Riesgo del Recién Nacido para garantizar la continuidad de la atención.
Los desafíos de los bebés prematuros después del alta
Giorgio explicó que el regreso al hogar representa una nueva etapa para las familias, especialmente por los temores que persisten después de haber atravesado situaciones críticas durante la internación.
“Son mamás y papás que atraviesan situaciones muy críticas y se llevan una mochila muy pesada, que es cargar con ese cuidado de un bebé que a veces se va con dos kilitos justos”, relató.
La especialista indicó que, mediante el trabajo de profesionales de distintas disciplinas, entre ellos psicopedagogas y kinesiólogas, se abordan de manera preventiva las dificultades que pueden presentarse en la alimentación, el sueño, el lenguaje, la conducta y la comunicación.
“Nuestra idea es que lleguen a la escuela, que finalicen su primer grado y lo finalicen bien, sin ninguna dificultad”, sostuvo Giorgio al referirse a los objetivos del seguimiento.
La historia de Marco: nació con 770 gramos y estuvo 117 días internado
Entre las familias que participaron del encuentro estuvieron Pamela y Fernando, quienes viajaron desde Gualeguaychú junto a su hijo Marco. El pequeño nació con apenas 770 gramos y permaneció 117 días internado en el Servicio de Neonatología.
Su madre recordó los momentos de incertidumbre que atravesaron durante la internación y destacó la asistencia psicológica que recibió cuando el estado de salud de su hijo era crítico.
“Hoy por hoy puedo decir que él es un milagro”, expresó Pamela, emocionada. También explicó los motivos por los cuales decidieron participar del encuentro: “Venimos acá más que nada para concientizar a los papás que se puede, porque a mí me ayudaba mucho eso”.
La mujer recordó la dificultad que significaba regresar a su casa mientras su hijo permanecía internado. “El irme y dejarlo ahí fue algo que… me emociono con todo esto. El tenerlo acá hoy es un milagro”, manifestó.
Los vínculos que nacieron en Neonatología
Pamela contó que durante los meses de internación compartieron fechas especiales, como Navidad, con otras familias que atravesaban situaciones similares. También recordó que establecieron una amistad con los padres de un bebé que falleció durante su permanencia en Neonatología, vínculo que mantienen hasta la actualidad.
Por su parte, Fernando reconoció que fue una etapa difícil y destacó la posibilidad de volver a encontrarse con otras familias para compartir experiencias e información.
Finalmente, desde el equipo de Neonatología dejaron un mensaje para quienes actualmente atraviesan la internación de un hijo prematuro: “No está solo, lo va a invadir mucho el miedo, pero hay todo un equipo profesional formado, especializado para hacer todo lo posible para que ese bebé llegue a la casa”.