Detuvieron a dos personas, imputaron a otras cuatro y secuestraron armamento, municiones y pólvora. Fue tras cinco allanamientos en Santa Fe y Misiones por el presunto comercio ilegal de armas.
Venta ilegal de armas. Realizaron cinco allanamientos en las provincias de Santa Fe y Misiones en el marco de una investigación por el comercio ilegal de armas de fuego y municiones. Los procedimientos culminaron con dos personas detenidas, otras cuatro vinculadas a la causa y el secuestro de 12 armas de fuego, más de 6.000 municiones y nueve kilogramos de pólvora.
La investigación comenzó en agosto de este año, a partir de un control vehicular preventivo realizado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 9. Durante la inspección de un camión perteneciente a una empresa de transporte y encomiendas, los efectivos de Policía Federal Argentina (PFA) detectaron municiones de distintos calibres que eran enviadas de manera irregular.
Tras el hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, con Secretaría de Agustín Ocampo. La investigación fue delegada al Departamento Armas y Explosivos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.
Investigaron a cuatro armerías de Rosario
Mediante tareas de campo, análisis de datos y ciberpatrullaje, los investigadores identificaron cuatro armerías ubicadas en Rosario desde las cuales, según la investigación, se distribuían clandestinamente armas y municiones hacia distintos puntos del país mediante empresas de transporte de encomiendas.
Asimismo, localizaron una vivienda en Caraguatay, departamento de Montecarlo, provincia de Misiones, frecuentada por un hombre y una mujer presuntamente vinculados al acopio ilegal de armamento.
Con las pruebas reunidas, el magistrado ordenó cuatro allanamientos en locales comerciales ubicados sobre las calles Italia, Almafuerte, Amado Aufranc y Viamonte, de Rosario, y un quinto procedimiento en el inmueble de Misiones.
Secuestraron armas, municiones y pólvora
Durante los procedimientos en Santa Fe, los propietarios de las cuatro armerías fueron notificados de la formación de la causa. Además, con la colaboración de inspectores del Registro Nacional de Armas (RENAR), se dispuso la clausura de uno de los establecimientos comerciales.
Como resultado de los allanamientos, los efectivos secuestraron:
-Siete escopetas de distintos calibres.
-Tres carabinas.
-Un fusil de repetición calibre .223.
-Una pistola semiautomática calibre .40.
-Más de 6.000 municiones de diferentes calibres.
-Nueve kilogramos de pólvora.
-Dos teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación.
Detectaron el faltante de 17 armas y detuvieron a una pareja
En el procedimiento realizado en Misiones, que contó con la colaboración de la División Triple Frontera y la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Resistencia, los efectivos detectaron el faltante de 17 armas registradas a nombre de la pareja investigada.
Ambos manifestaron que habían depositado el armamento en calidad de guarda en una armería de Resistencia, provincia de Chaco. Sin embargo, las averiguaciones realizadas por la Policía Federal determinaron que las armas no habían sido entregadas en dicho establecimiento, por lo que el juez ordenó la detención de los sospechosos.
Los seis imputados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Federal de Campana, acusados por el delito de “tenencia y portación de armas de guerra y explosivos con fines de comercialización”.