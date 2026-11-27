El fiscal Cosme Iribarren solicitó la elevación a juicio de la causa contra Callejero Fino por portación ilegal de arma de guerra. El cantante permanece bajo arresto domiciliario desde principios de octubre, mientras aguarda una resolución de la Justicia.
El fiscal Cosme Iribarren solicitó que Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, sea sometido a juicio oral y público por el delito de portación ilegal de arma de guerra.
El funcionario judicial confirmó a Noticias Argentinas que presentó el pedido durante esta semana ante la jueza de Garantías Mariana Schemberger, quien hasta el momento no se pronunció sobre la solicitud.
El cantante de RKT permanece detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario desde principios de octubre. En tanto, su primo, Steven Joel Rocca, de 27 años y oriundo de Presidente Derqui, recuperó la libertad en septiembre y posteriormente fue sobreseído.
Cómo comenzó la causa contra Callejero Fino
La investigación se inició cuando Alvarenga circulaba junto a su primo en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente y fueron interceptados durante un control vehicular realizado por personal de la Patrulla Municipal de Tigre.
El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de la calle Italia y la Ruta 27, en Villa La Ñata, provincia de Buenos Aires. Durante el operativo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada.
En una declaración ante la Justicia, el músico negó ser el propietario del arma secuestrada. El delito por el cual fue acusado contempla una pena mínima de tres años y seis meses de prisión.
Los antecedentes judiciales del cantante
Alvarenga ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cometido cuando tenía 20 años. En aquella oportunidad, permaneció cinco meses alojado en un establecimiento penitenciario y posteriormente continuó el cumplimiento de la pena en su domicilio.
En el marco de la actual causa, deberá aguardar la resolución de la jueza de Garantías respecto del pedido de elevación a juicio presentado por la Fiscalía.
La polémica por la grabación de un videoclip
Durante su arresto domiciliario, Callejero Fino protagonizó una nueva controversia tras difundirse imágenes de la grabación de un videoclip en su vivienda, del que participaron más de 100 personas, entre ellas la cantante La Joaqui.
Ante los cuestionamientos que surgieron en las redes sociales, su abogado defensor, Diego Storto, aseguró que el artista no había cometido ninguna irregularidad. “Está haciendo música. No hizo nada que no esté bien, al contrario, está trabajando”, expresó.
El letrado también negó que durante la filmación hubiera presencia de bebidas alcohólicas o armas y recordó las restricciones que debe cumplir su defendido mientras permanece bajo arresto domiciliario.