Un hombre prendió fuego su moto durante un operativo de tránsito en Diamante, tras ser notificado de que el vehículo sería retenido por incumplir las normas vigentes. Los Bomberos Voluntarios intervinieron para sofocar las llamas.
Un hombre prendió fuego su moto durante la noche de este sábado en Diamante, luego de que efectivos policiales y agentes de Tránsito Municipal le informaran que el vehículo sería retenido por incumplir las ordenanzas vigentes. El episodio ocurrió durante un operativo de control sobre calle Colón, antes de Serrano.
Personal del Comando Radioeléctrico, junto con inspectores municipales, detuvo la marcha de una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos, cuyo conductor no cumplía con los requisitos establecidos para circular.
Tras constatar la infracción, las autoridades labraron el acta correspondiente. Sin embargo, cuando el motociclista, mayor de edad y domiciliado en Diamante, advirtió que el rodado sería secuestrado, decidió incendiarlo en el lugar del procedimiento.
Intervinieron los Bomberos Voluntarios
Según informó la Policía, el accionar del conductor puso en riesgo al personal que participaba del operativo. Ante esta situación, los agentes delimitaron el sector para resguardar a los transeúntes y evitar que se acercaran al vehículo en llamas.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y lograron sofocar el incendio, además de impedir la propagación del fuego. El motociclista fue identificado y, además de afrontar la pérdida del rodado, deberá responder por las consecuencias de su accionar.
Tras el episodio, desde la fuerza policial recordaron que los operativos de control de motovehículos se realizan diariamente en la ciudad. Asimismo, instaron a los conductores a respetar las normas de circulación y convocaron a las familias a concientizar sobre la importancia de cumplir con las disposiciones de seguridad vial.