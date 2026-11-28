Un allanamiento en Federal realizado en el marco de una investigación por narcomenudeo culminó con la detención de un hombre y una mujer y el secuestro de cocaína, marihuana y teléfonos celulares. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Entre Ríos.

La intervención policial comenzó a las 21:30 del viernes 27 y se prolongó hasta las 3:52 de este sábado. Se desarrollaron tareas destinadas a reunir elementos de interés para la causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Según informó la División Drogas Peligrosas de Federal, durante el allanamiento "se secuestraron aproximadamente 40 gramos de clorhidrato de cocaína y cerca de 22 gramos de marihuana, distribuidos en envoltorios y cigarrillos armados artesanalmente". Además, los efectivos incautaron seis teléfonos celulares que quedaron a disposición de la Justicia.

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Dos detenidos y cuatro personas identificadas

Como resultado del operativo, un hombre y una mujer quedaron detenidos e incomunicados, mientras que otras cuatro personas fueron identificadas en el marco de las actuaciones judiciales. Desde la fuerza policial no brindaron detalles sobre las identidades ni las edades de los involucrados.

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La medida fue autorizada mediante el Mandamiento Nº 86 del Juzgado de Garantías de Federal, a cargo de la jueza Susana Griselda Irurzun, con intervención de la Fiscalía local. Participaron del procedimiento efectivos de la División Drogas Peligrosas y de la Guardia Especial, dependientes de la Jefatura Departamental Federal.

Desde la Policía de Entre Ríos señalaron que el allanamiento se enmarca en las acciones que desarrolla la fuerza para combatir el narcomenudeo y prevenir delitos vinculados con la comercialización de sustancias estupefacientes en el territorio provincial. Los elementos secuestrados fueron incorporados a las actuaciones de la investigación judicial.