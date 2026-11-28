REDACCIÓN ELONCE
Con la participación de 25 veterinarios y más de 40 voluntarios, Paraná Castra realizó una jornada de castración, vacunación y atención animal en barrio El Perejil. Los organizadores brindaron detalles a Elonce y destacaron la colaboración de los vecinos.
Con la participación de veterinarios, rescatistas y voluntarios, Paraná Castra llevó adelante este sábado un megaoperativo de salud animal en el barrio El Perejil, que incluyó castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria a domicilio. La iniciativa también contempló la entrega de alimentos, ropa y juguetes a las familias del sector.
En diálogo con Elonce, Agustina Etienot, una de las organizadoras, informó que durante las primeras horas de la jornada se habían registrado 85 animales y concretado más de 50 castraciones, mientras los voluntarios continuaban con los traslados de mascotas. La expectativa era superar los 100 animales intervenidos.
“Estamos poniendo antirrábicas, estamos desparasitando y los veterinarios también están haciendo recorridos y atenciones primarias a domicilio”, explicó Etienot y destacó el cumplimiento de los turnos por parte de los vecinos.
El trabajo de veterinarios, rescatistas y voluntarios
El operativo contó con la participación de 25 veterinarios y más de 40 voluntarios, además de cuatro vehículos destinados al traslado de animales. También colaboraron profesionales mediante la provisión de medicamentos, empresas y particulares que realizaron donaciones.
El veterinario Guillermo Cura destacó la organización de la jornada, que había sido postergada el sábado anterior debido a las condiciones meteorológicas.
“Todo el esfuerzo, el gran esfuerzo fue de ellas. La organización fue impecable. Nosotros estamos trabajando muy cómodos, estamos trabajando muy bien, se está logrando el número que queremos”, expresó en referencia a las rescatistas.
Por su parte, Ester Zaragoza, integrante de la comisión vecinal de barrio El Perejil, resaltó la respuesta de los habitantes del sector y el interés que había generado la convocatoria durante los días previos.
Un abordaje integral de la salud animal
Desde Alianza Animal explicaron que, antes del operativo, realizaron un censo para conocer la población de animales del barrio y detectar las enfermedades que requerían atención. El relevamiento incluyó perros, gatos, caballos, chivos y aves.
La jornada permitió brindar asistencia a animales afectados por distintas enfermedades, entre ellas sarna y moquillo, además de promover la tenencia responsable y la prevención de problemas sanitarios.
La veterinaria Sabrina Ulman destacó la importancia de abordar estas situaciones desde una perspectiva de salud pública. Explicó que, además de las intervenciones quirúrgicas, los profesionales recorrieron el barrio para atender animales que presentaban diferentes afecciones.
“No quedarse solamente acá, sino también recorrer el barrio. ¿Para qué? Para que la salud, en este caso, no sea solo de los animales, sino que sea una salud pública, una salud buena de todos. Tenemos que involucrarnos todos para que esto suceda”, sostuvo.
Reunieron más de 150 bolsones de alimentos para las familias
La iniciativa también incluyó una acción solidaria destinada a los vecinos. Mediante donaciones y aportes de la comunidad, los organizadores reunieron más de 150 bolsones de alimentos no perecederos, además de ropa, calzado y juguetes.
Las familias que acercaron sus mascotas para las castraciones recibieron alimentos por cada animal intervenido. Desde la organización señalaron que el objetivo fue atender tanto las necesidades sanitarias de los animales como las dificultades económicas de sus propietarios.
“Nosotras, las rescatistas, no damos abasto, ni en la parte económica y a veces también en la mental, porque muchas veces esto lleva mucho desgaste, ver mucho sufrimiento”, expresó una de las representantes de Alianza Animal.
Buscan dar continuidad a los operativos
La jornada contemplaba la admisión de animales hasta las 14, aunque los profesionales y voluntarios permanecerían en el lugar hasta completar las intervenciones previstas. Los organizadores estimaban finalizar las tareas alrededor de las 16.
Etienot agradeció la participación de la comunidad, los veterinarios y los voluntarios, mientras que Cura manifestó su intención de que la experiencia permita desarrollar nuevas iniciativas.
“Ojalá que sea, como dije la otra vez, el punto inicial para lograr de nuevo muchas más cosas”, concluyó el veterinario.