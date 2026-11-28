Miles de hinchas de Estudiantes de La Plata comenzaron a llegar este sábado a Montevideo para alentar al equipo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que se disputará desde las 17 en el Estadio Centenario. Se espera la presencia de alrededor de 35 mil simpatizantes del conjunto argentino en la capital uruguaya.

El club presidido por Juan Sebastián Verón puso a disposición de sus hinchas 121 micros para facilitar el traslado hacia Uruguay. Según las estimaciones, más de 6.500 personas viajaron mediante este operativo, a las que se sumaron miles de simpatizantes que emprendieron el recorrido en vehículos particulares.

Las imágenes difundidas por @edelpoficial mostraron la locura Pincha en Montevideo y comunicaron que, de acuerdo al reporte del paso Gualeguaychú, ingresaron todos los hinchas de Estudiantes con destino a Uruguay. “Un total de 22.261 personas en 3000 autos y más de 200 micros. ¡Una caravana histórica!”, alentaron.

El operativo para trasladar a los hinchas de Estudiantes

Los 121 micros partieron durante el viernes en dos tandas, una a las 7 y otra a las 12, con el objetivo de ordenar la circulación vehicular y reducir las demoras en el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos, publicó TN.

La distribución de las unidades fue coordinada con Migraciones para evitar la concentración simultánea de los colectivos en el cruce internacional. El operativo también involucró a la Aduana, Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el programa Tribuna Segura.

Además, colaboradores de Estudiantes se encargaron de distribuir a los pasajeros y registrar a los simpatizantes que abordaron cada unidad. La institución difundió recomendaciones a través de su sitio web oficial para quienes viajaron mediante el servicio organizado por el club.

Estudiantes va por su quinta Copa Libertadores

El conjunto platense enfrentará a Palmeiras este sábado, desde las 17, en el Estadio Centenario de Montevideo, donde buscará conquistar su quinto título de la Copa Libertadores.

Las estimaciones sobre la cantidad de simpatizantes que acompañarán al Pincha indican que la convocatoria podría superar las movilizaciones de hinchas de Colón de Santa Fe y Racing Club hacia Paraguay, cuando ambos equipos disputaron sus respectivas finales de la Copa Sudamericana.