Personal de la Policía de Entre Ríos viajó el viernes por la noche a la provincia de Chaco para avanzar en una investigación por dos estafas bajo la modalidad del cuento del tío, perpetradas en la ciudad de Paraná. Las tareas investigativas permitieron identificar a personas y vehículos presuntamente vinculados con ambos hechos.

En diálogo con Elonce, la comisario inspector Eliana Galarza, jefa de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, confirmó el traslado de los efectivos entrerrianos y brindó detalles sobre la modalidad delictiva.

“El personal de la Policía de Entre Ríos el día viernes por la noche viajó a la provincia de Chaco producto de una investigación larga que culminó con la identificación de personas y vehículos utilizados para perpetrar estafas en la ciudad de Paraná”, precisó.

Cuento del tío: cómo operaban los estafadores

Galarza explicó que esta modalidad delictiva tiene como principales víctimas a los adultos mayores, particularmente a quienes utilizan teléfonos fijos en sus domicilios.

“Suelen recibir un llamado telefónico, el emisor de la llamada se hace pasar por un familiar, convence al receptor diciéndole que hay una situación inflacionaria o un familiar atravesando una situación de riesgo”, detalló.

Mediante estos argumentos, los estafadores buscan convencer a las víctimas de entregar sus ahorros u objetos de valor a una persona desconocida que posteriormente se presenta en la vivienda.

Según explicó la funcionaria policial, quienes retiran el dinero se hacen pasar por representantes del Ministerio Público Fiscal, cuando el engaño está relacionado con una supuesta situación de riesgo de un familiar, o por empleados bancarios, cuando el argumento está vinculado con la inflación y el supuesto resguardo de los ahorros.

“Esto es totalmente falso, sabemos que no existe, que bajo ninguna circunstancia esto va a suceder”, advirtió Galarza y confirmó que las víctimas de los casos investigados fueron engañadas.

Las recomendaciones para evitar las estafas

La jefa de Delitos Económicos hizo hincapié en la importancia de advertir a las personas mayores sobre estas maniobras, debido a que los delincuentes aprovechan la confianza que genera una supuesta comunicación con un familiar.

“Este tipo de delito ataca puntualmente a la línea telefónica fija. Siempre quienes suelen ser engañados son las personas mayores, ya que creen que del otro lado es un familiar el que los está contactando”, explicó.

Finalmente, Galarza recomendó no permitir el ingreso de desconocidos a las viviendas ni entregarles ahorros u objetos de valor ante supuestos pedidos de resguardo bancario.

“No hay que recibir ningún extraño a nuestro domicilio y mucho menos hacer entrega ni de dinero ni de efectos de valor que vayan a ser puestos a resguardo en una entidad bancaria. Esto es totalmente falso”, concluyó.