Estudiantes vs. Palmeiras, en vivo: minuto a minuto de la final.

Estudiantes vs. Palmeiras, en vivo. El Pincha ya juega la final de la Copa Libertadores 2026 ante el conjunto brasileño en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El encuentro comenzó a las 17:04 de este sábado 28 de noviembre, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El equipo dirigido por Alexander Medina, con el entrerriano Gastón Benedetti entre los titulares, busca conquistar su quinta Copa Libertadores y volver a celebrar una consagración continental después de 17 años. Por su parte, el conjunto conducido por Abel Ferreira aspira a conseguir su cuarto título.

Una multitud de simpatizantes albirrojos acompaña al equipo argentino en la capital uruguaya. Las estimaciones previas al encuentro indicaban que alrededor de 35.000 hinchas de Estudiantes estarían presentes en el Centenario, tras una histórica movilización que incluyó el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos.

Seguí las incidencias del partido, minuto a minuto

49' PT: buena respuesta de Muslera

El arquero de Estudiantes respondió con seguridad a un cabezazo de Murilo Cerqueira tras un tiro de esquina a favor de Palmeiras.

44' PT: ¡Palo de Palmeiras y se salvó Estudiantes!

Lucas Evangelista se lució con una notable jugada individual en la que apiló a los defensores del Pincha a base de gambetas, hasta que lanzó un centro rasante que rebotó en Marcos Rojo y pegó en el poste. Fernando Muslera reaccionó en el rebote para atrapar el balón.

🤏 ¡SE SALVÓ ESTUDIANTES! Gran jugada de Evangelista que casi termina en el primero del Verdão 📺 Palmeiras 0-0 Estudiantes | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @clankjpv https://t.co/wo1zxvofQW — telefe (@telefe) November 28, 2026

39' PT: Jesús Valenzuela intenta bajar la tensión con amarillas

Tras un tiro de esquina a favor de Estudiantes, Marcos Rojo y el arquero Carlos Miguel se trenzaron en una disputa y el árbitro principal los amonestó.

32' PT: dos amonestados en Palmeiras y breve gresca entre los futbolistas

José Manuel López le cometió una dura infracción a Marcos Rojo y recibió tarjeta amarilla. Varios jugadores discutieron de manera vehemente tras la falta. Jesús Valenzuela amonestó a Agustín Giay y a Tomás Palacios, que está en el banco de Estudiantes.

🟨 Amonestado 'El flaco' López en Palmeiras tras un fuerte cruce 📺 Palmeiras 0-0 Estudiantes | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @clankjpv https://t.co/glbXDJmPuk — telefe (@telefe) November 28, 2026

30' PT: Palmeiras controla la pelota sin generar peligro

El elenco brasileño tiene dificultades para penetrar la defensa de Estudiantes, que corta con infracción cuando pierde la pelota en campo rival.

22' PT: primera amonestación en la final y pausa de hidratación

Leandro González Pírez cortó un contragolpe de Palmeiras al tomar de la camiseta a Alexander Barboza y Jesús Valenzuela le mostró tarjeta amarilla.

21' PT: Piovi intentó desde larga distancia

Luego de un córner a favor por una buena jugada de Tiago Palacios, el mediocampista de Estudiantes intentó con un remate de la media luna del área. Un desvío provocó un nuevo tiro de esquina.

🚀 Buen remate de Piovi que se desvió y pasó muy cerca 📺 Palmeiras 0-0 Estudiantes | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @clankjpv https://t.co/PoIkjzDPV5 — telefe (@telefe) November 28, 2026

15' PT: predomina la fricción en Uruguay

Las interrupciones por faltas marcan el ritmo de los primeros minutos de la final. Ambos elencos chocan en la mitad de la cancha, aunque Palmeiras logra dominar la posesión de la pelota.

8' PT: primera aproximación de Estudiantes

Guido Carrillo ganó de cabeza en un córner a favor, pero su disparo se fue por arriba del travesaño.

💥 Ganó Carillo de cabeza tras una gran ejecución de Burgos 📺 Palmeiras 0-0 Estudiantes | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @clankjpv https://t.co/0NhiDtQonZ — telefe (@telefe) November 28, 2026

6' PT: Palmeiras se hizo cargo de controlar la pelota

El elenco de Abel Ferreira tomó las riendas de la posesión de la pelota ante un Estudiantes que se paró con una postura especulativa en su propio campo.

3' PT: cortado inicio de la final

Estudiantes frenó los ataques de Palmeiras con infracción sobre la banda y logró responder con firmeza los centros al área.

Las formaciones confirmadas de Estudiantes y Palmeiras

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Alexander Barboza, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Ramón Sosa y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

El venezolano Jesús Valenzuela es el árbitro principal del encuentro, mientras que su compatriota Juan Soto está a cargo del VAR.

Los suplentes de Estudiantes y Palmeiras

Estudiantes: Fabricio Iacovich, Eric Meza, Tomás Palacios, José Sosa, Jalil Elías, Bautista Kociubinski, Miguel Monsalve, Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Joaquín Correa, Adolfo Gaich y Lucas Alario.

Palmeiras: Marcelo Lomba, Luiz Benedetti, Khelven, Bruno Fuchs, Larson, Arthur Gabriel, Emiliano Martínez, Mauricio Magalhães, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Erick Belé y Vitor Roque.

En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario y, si persiste el empate, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.

Estudiantes busca repetir la histórica consagración de 1968

El Pincha y Palmeiras reeditaron una histórica definición de la Copa Libertadores. En 1968, Estudiantes consiguió su primera coronación continental frente al equipo brasileño, precisamente en el estadio Centenario de Montevideo, donde ganó por 2 a 0 el partido desempate.

El conjunto platense llegó a la final de esta edición tras eliminar a Flamengo por penales, con una destacada actuación de Fernando Muslera. Palmeiras, en tanto, consiguió su clasificación luego de superar a Fluminense por la misma vía.

Además del trofeo continental, el ganador obtendrá la clasificación a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029. El encuentro es transmitido por Telefe, Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.