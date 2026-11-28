Seven de la República: más de 800 jugadores de rugby en Paraná

La 42ª edición del Seven de la República comenzó este sábado en Paraná con la participación de más de 800 jugadores de equipos masculinos y femeninos de distintas uniones de rugby del país. El tradicional certamen, organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), se desarrolla en las instalaciones del Paraná Rowing Club y del Club Atlético Estudiantes, con las finales previstas para el domingo.

Desde la sede Tortuguitas del Paraná Rowing Club, el presidente de la subcomisión de rugby de la institución, Gabriel Bourdín, destacó en diálogo con Elonce la trayectoria del campeonato y el trabajo conjunto de los clubes anfitriones.

“Lo estamos viviendo con mucho orgullo y es una fiesta donde trabajamos todos los clubes amateur para recibir estos 700, 800 jugadores que vienen todos los años”, expresó el dirigente.

La importancia del Seven de la República para el rugby nacional

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Unión Argentina de Rugby, Jaime Barba, destacó que el certamen entrerriano constituye el cierre del calendario anual de actividades de la UAR y resaltó la importancia de esta modalidad dentro de la disciplina.

“El Seven es la única disciplina deportiva olímpica que tiene el rugby porque el rugby de 15 no es olímpico, pero sí el Seven”, explicó.

Asimismo, destacó la convocatoria de las delegaciones que arribaron a la capital entrerriana. “Hoy hay más de 800 jugadores que están en la ciudad de Paraná, entre masculinos y equipos femeninos, que van a disputar este torneo que es una verdadera fiesta del rugby nacional”, sostuvo.

Seven de la República: más de 800 jugadores protagonizan una nueva edición del torneo

El trabajo de los clubes para recibir a las delegaciones

Bourdín explicó que la preparación del campeonato demandó el acondicionamiento de las canchas, los vestuarios y los espacios destinados a la recuperación física de los deportistas, con hielo y piscinas de agua fría para después de los encuentros.

“Sabemos que es un deporte amateur, pero lo vivimos como profesionales”, afirmó y señaló que los clubes trabajan para mejorar las condiciones del certamen en cada edición y mantener la confianza de la Unión Argentina de Rugby en Entre Ríos.

El dirigente también hizo referencia al crecimiento del rugby profesional y su influencia sobre los clubes amateurs, al mencionar la presencia de la franquicia Capibaras en el Paraná Rowing Club y los cambios en la preparación deportiva de los jugadores.

Encuentros de camaradería y actividades entre dirigentes

Las actividades comenzaron el viernes por la noche con la tradicional cena de camaradería en el Club Tilcara, donde dirigentes de distintas uniones compartieron experiencias y dialogaron sobre proyectos vinculados con el futuro del rugby amateur.

Este sábado, la sede Tortuguitas recibió a dirigentes y representantes de la Unión Argentina de Rugby, mientras que para el domingo estaba previsto el tradicional almuerzo organizado por el Club Atlético Estudiantes en sus instalaciones de la sede Golf.

“Siempre es muy lindo encontrarse con gente de todo el país y poder intercambiar proyectos, problemas, cosas por venir”, manifestó Bourdín.

Cómo se disputará el Seven de la República

Los encuentros correspondientes a la categoría Ascenso y al torneo femenino se desarrollarán en la sede Tortuguitas del Paraná Rowing Club, mientras que los partidos de la Zona Campeonato masculina tendrán lugar en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes.

La programación del sábado se extenderá durante la tarde y la noche. Además, está previsto el Sunset en El Plumazo, destinado a los participantes y asistentes al certamen.

Las finales se disputarán el domingo, cuando se definirán los campeones de la 42ª edición del Seven de la República.