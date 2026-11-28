El fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó este sábado por 18 votos contra tres el pedido argentino de medidas provisionales para suspender la explotación petrolera en las Islas Malvinas, contó con los votos negativos de dos magistrados latinoamericanos: el brasileño George Rodrigo Bandeira Galindo y la chilena María Teresa Infante Caffi.

Ambos integraron la mayoría encabezada por el presidente del organismo internacional, el camerunés Maurice Kamga, que desestimó la solicitud presentada por el Gobierno argentino contra las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion.

Los únicos magistrados que respaldaron el planteo nacional fueron Hidehisa Horinouchi, de Japón; Bimal N. Patel, de India; y Raúl Emilio Vinuesa, designado por la Argentina como juez ad hoc, publicó Clarín.

Quién es María Teresa Infante Caffi, la jueza chilena

María Teresa Infante Caffi, de 76 años, integra el Tribunal Internacional del Derecho del Mar desde 2020. Es abogada graduada de la Universidad de Chile y cuenta con una extensa trayectoria académica y diplomática especializada en derecho internacional.

Entre 1997 y 2014 se desempeñó como directora de Fronteras y Límites de la Cancillería chilena. Posteriormente, fue embajadora de su país en los Países Bajos durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Además, según publicó el medio chileno Ex-Ante, participó en la defensa de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya durante el litigio marítimo con Perú.

El perfil del juez brasileño George Rodrigo Bandeira Galindo

George Rodrigo Bandeira Galindo nació en Recife y fue propuesto por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para integrar el Tribunal Internacional del Derecho del Mar durante el período 2026-2035.

Su trayectoria académica estuvo vinculada con la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, donde se desempeñó como profesor asociado.

Si bien ambos magistrados votaron contra la solicitud argentina, sus decisiones no representan necesariamente las posiciones de sus respectivos gobiernos. Los integrantes del Tribunal ejercen sus funciones de manera independiente. Tanto Brasil como Chile reconocen el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Quiénes fueron los tres jueces que votaron a favor de Argentina

Los magistrados Hidehisa Horinouchi, de Japón, y Bimal N. Patel, de India, respaldaron la solicitud argentina de medidas provisionales, al igual que el abogado argentino Raúl Emilio Vinuesa.

Este último intervino como juez ad hoc en reemplazo de la magistrada argentina Frida Armas, vicepresidenta del Tribunal, quien no participó en la resolución del caso.

Vinuesa desarrolló una extensa trayectoria académica en derecho internacional público, relaciones internacionales y derechos humanos. Se desempeñó como profesor consulto de la Facultad de Derecho y director de la Maestría en Relaciones Internacionales. Por su parte, el juez ad hoc designado por el Reino Unido, Vaughan Lowe, votó contra la solicitud argentina.

Uno por uno: cómo votaron los 21 jueces del Tribunal del Mar

Los 18 magistrados que rechazaron el pedido argentino:

Maurice Kamga.

David Joseph Attard.

Markiyan Z. Kulyk.

Roman Kolodkin.

Liesbeth Lijnzaad.

Duan Jielong.

Kathy-Ann Brown.

Ida Caracciolo.

Thembile Elphus Joyini.

Zha Hyoung Rhee.

Osman Keh Kamara.

Konrad Jan Marciniak.

Slim Laghmani.

Sylvia Ama Adusu.

Nguyen Thi Lan Anh.

María Teresa Infante Caffi.

George Rodrigo Bandeira Galindo.

Vaughan Lowe (juez ad hoc).

Los tres magistrados que respaldaron la solicitud argentina:

Hidehisa Horinouchi (Japón).

Bimal N. Patel (India).

Raúl Emilio Vinuesa (Argentina, juez ad hoc).

La resolución del Tribunal se circunscribió a la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina y no implicó una definición sobre la disputa de soberanía de las Islas Malvinas.