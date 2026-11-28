El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, estuvo el viernes en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer). Afirmó que la muestra superó el formato de evento y se consolidó como un hecho social y cultural de la provincia. Lo más destacado de la jornada fue la proyección de Tiempos modernos, de Charles Chaplin, con música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que reunió a 1300 espectadores.

Troncoso dijo que el festival "es un hecho social, es un hecho cultural de la provincia, que cada vez crece y sigue creciendo, como siempre decimos, en un contexto muy complejo".

El ministro explicó que la continuidad del festival responde a una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio. Esa decisión "apuesta a la cultura, a la identidad y al cine como arte, como industria y como generador de encuentros con personas de otras provincias y países" afirmó. Y señaló que el cine trasciende "cualquier color político, cualquier bandería, cualquier ideología". Sostuvo que, en tiempos complejos, es "un factor de unidad".

Lo acompañaron el presidente del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), Maximiliano Schonfeld; el secretario de Cultura, Julián Stopello; y las directoras del festival, Betania Capatto y Florencia Curi.

El festival

La octava edición del Ficer se desarrolla del 24 al 29 de noviembre en Paraná y culmina el domingo. Lo organiza el Gobierno de Entre Ríos a través del Iaaer y de la Secretaría de Cultura, junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos y la Cámara de Senadores.

Son seis días de cine con 70 películas de Argentina y el mundo. Se proyectan en nueve salas y espacios de Paraná: el CPC, Cinemas Las Tipas, Cine Círculo, las salas del Iaaer, la Vieja Usina y el Mirador TEC Inmersivo. Además, hay cuatro subsedes: Chajarí, San José de Feliciano, Concordia y Gualeguaychú.