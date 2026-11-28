Este sábado se conoció el fallecimiento del periodista Javier Lozano, histórico cronista de Todo Noticias (TN) y eltrece, donde se desempeñó durante casi cuatro décadas en distintas funciones periodísticas.

La información la dieron al aire Paula García y Santiago do Rego, pasadas las 11.20 de este sábado, expresando todo su dolor para su compañero, que falleció después de luchar contra una dura enfermedad.

“Tenemos que dar una triste noticia dentro de la familia de Canal 13 y TN y es que murió Javier Lozano”, informó do Rego con tono afectado, mientras las imágenes mostraban a Lozano en algunas de las innumerables coberturas realizadas en estos casi 40 años. “Un excelente tipo y un gran profesional”, agregó el conductor.

A su lado, Paula García sumó una pequeña semblanza para su compañero. “Una gran persona que está en la casa desde siempre, desde mucho antes que todos nosotros. Aprendimos mucho de él, en la calle, de ese compromiso que tenía para hacer su trabajo y poner todo lo mejor de él”, señaló a modo de elogio y agradecimiento.

“Lamentablemente estaba enfermo, tenía cáncer, estuvo con algunas mejoras pero el último tiempo desmejoró y hoy tenemos que darle esta triste noticia para nosotros en un año muy difícil”, añadió García, en una alusión velada a la muerte de Fernando Confessore, otra partida que conmocionó a la señal de Constitución y al ambiente periodístico en el último tiempo.

“Javi Lozano ha dejado muchos amigos y sobre todo, una familia hermosa a la mandamos un saludo enorme”, completó García, y do Rego realizó una breve descripción laboral de Lozano, desde sus años de productor hasta las coberturas de elecciones, manifestaciones y su trabajo en Casa Rosada y el Congreso Nacional, entre otras actividades, como la jefatura de la redacción digital de TN. “Un beso grande a Érica, su mujer, y a sus tres hijos”, concluyó.