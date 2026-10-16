Murió Fernando Confessore, reconocido meteorólogo de la televisión nacional

A los 58 años, murió Fernando Confessore. El pronosticador y divulgador científico trabajó durante más de tres décadas en medios y fue una figura habitual de la señal de noticias TN.
Este viernes se conoció el fallecimiento de Fernando Confessore, el meteorólogo, periodista e investigador científico que desde hace tres décadas formaba parte de TN.
Confessore, de 58 años, había sido parte del Servicio Meteorológico Nacional, donde estuvo de 1992 a 1994. Durante su carrera también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.
Mario Massaccessi fue el encargado de contarles a los televidentes de TN la triste noticia. Lo describió como un excelente compañero, buen padre y esposo.
“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, sostuvo el conductor.
Massaccesi agregó que Fernando era un hincha de Boca Juniors bastante cabrón que se enojaba fácil y no lograba ocultarlo. También reconoció que fue un compañero excepcional, que siempre se dedicó a lo suyo y no tenía problemas con nadie.
“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles. Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”, cerro emocionado.
Nacido en Buenos Aires el 18 de julio de 1968, Fernando Ezequiel Confessore se especializó en meteorología tras una primera formación en aviación. Estudió para despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista restringido de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones.
En 1992 egresó de la Universidad de Buenos Aires como pronosticador meteorológico universitario. Ese mismo año inició su recorrido profesional en el Servicio Meteorológico Nacional, donde trabajó hasta 1994 en la recepción e interpretación de imágenes satelitales. Durante ese período también profundizó sus conocimientos con cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.
En diciembre de 1995 se incorporó a ARTEAR y comenzó a tener participaciones en la pantalla de Todo Noticias. Dos años después asumió como columnista y presentador del tiempo en TN de 7 a 9, además de sumarse a El noticiero de Santo, por El Trece.
Su presencia se volvió habitual en las coberturas meteorológicas de la señal. También estuvo al frente del segmento del tiempo de TN Agro, espacio en el que acercó información climática vinculada con la actividad productiva.
En noviembre de 2000 participó de un curso de la Organización Meteorológica Mundial dedicado a la comunicación científica en los medios. Esa formación acompañó una faceta que sostuvo durante toda su carrera: la explicación de fenómenos atmosféricos con un lenguaje accesible para el público.
Confessore también llevó sus conocimientos a la radio, donde fue columnista en el programa de Fernando Carnota por Radio La Red.
En 2006 publicó junto a Mauricio Saldívar Meteorología para todos, un libro orientado a acercar conceptos y herramientas de la disciplina a lectores no especializados.
Hasta la actualidad continuaba ligado a TN y al equipo de ARTEAR, donde construyó una trayectoria marcada por el trabajo cotidiano frente a las cámaras y la tarea de traducir el pronóstico en información de servicio.