La articulación entre ambas instituciones fortalece la formación de profesionales, impulsa investigaciones científicas y promueve respuestas a los desafíos del sector agropecuario y ambiental. Hay más de 53 becarios y ocho convenios en funcionamiento.
La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sostienen una vinculación estratégica que integra capacidades científicas, equipos de trabajo e infraestructura para contribuir al desarrollo productivo y territorial de la provincia. A través de distintas experiencias, ambas instituciones articulan la formación académica, la investigación y la transferencia de conocimientos para abordar problemáticas concretas del sector agropecuario y del ambiente.
Esta relación se materializa en iniciativas que comprenden desde las prácticas de estudiantes en instalaciones del INTA hasta investigaciones sobre los efectos de la variabilidad climática en los bosques nativos del Espinal y el desarrollo de alimentos a partir de subproductos de la cadena de la nuez pecán. Se trata de experiencias que, desde diferentes campos de conocimiento, reflejan el potencial del trabajo interdisciplinario y la cooperación institucional.
En este sentido, el director del Centro Regional INTA Entre Ríos, Jorge Gvozdenovich, ingeniero agrónomo egresado de la UNER y docente de esta Casa de altos estudios, destacó la importancia de la relación entre ambas instituciones y señaló que la Universidad y el INTA constituyen dos actores fundamentales del sistema científico y tecnológico provincial.
“Las dos instituciones claves de ciencia y técnica que tiene Entre Ríos son el INTA, trabajando la parte agropecuaria y ganadera, y la UNER. Entre las dos instituciones cubrimos todo el territorio de la provincia, dando respuestas concretas y precisas a los sistemas productivos actuales y a los innovadores, que son los que se vienen”, expresó.
El vínculo también se refleja en el trabajo sostenido entre el INTA y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Según detalló Gvozdenovich, actualmente existen más de 53 becarios y ocho convenios en funcionamiento, con actividades que han generado respuestas concretas para el sector productivo.
Una presencia territorial compartida
Uno de los principales aportes de esta articulación es la posibilidad de ampliar el alcance de las acciones institucionales a través de la presencia territorial de ambas organizaciones. La UNER, mediante sus facultades, equipos de investigación y actividades de extensión, y el INTA, a través de sus agencias y estructuras de trabajo, cuentan con capacidades para abordar las particularidades de las distintas regiones entrerrianas.
“Al trabajar en conjunto con la Universidad, nosotros llegamos a todos los sectores de la provincia, sin duda, a todos los sectores y a todos los estratos. A través de las facultades que tiene la UNER y con las distintas agencias de extensión y la investigación, nosotros cubrimos todo el territorio de la provincia, trabajando desde Feliciano hasta Islas, desde Concordia a Victoria”, explicó el director regional.
Esta cobertura permite reconocer las diferencias entre los sistemas productivos, los climas, los suelos y los paisajes de Entre Ríos, y construir respuestas acordes a las necesidades de cada región. En ese sentido, Gvozdenovich remarcó que el trabajo conjunto aporta el rigor científico necesario para acompañar al sector productivo y anticiparse a sus desafíos.
Formación y conocimiento para los nuevos desafíos
La formación de profesionales y la generación de conocimientos son otros de los ejes centrales de esta relación. Para el director del INTA, la articulación con la Universidad resulta indispensable para preparar recursos humanos capaces de responder a las transformaciones del sector agroindustrial y a los nuevos escenarios productivos y ambientales.
“El INTA intenta adelantarse a las nuevas tecnologías que van a venir al sector agro-bioindustrial, pero también seguir trabajando en esas actividades que hacen que la provincia empiece a crecer y que cada uno de nuestros recursos funcione de manera articulada. Y para eso solo el INTA no basta, tiene que sí o sí asociarse con los distintos organismos que tiene la provincia”, sostuvo.
En relación con las demandas del sector privado, Gvozdenovich señaló la necesidad de contar con profesionales de calidad, formados y preparados para enfrentar nuevos desafíos. En ese proceso, el INTA también cumple un rol en la incorporación, capacitación y formación de recursos humanos que luego contribuyen al desarrollo de la institución y del sistema productivo.
Asimismo, destacó que el trabajo articulado permite anticiparse a situaciones que requieren respuestas específicas, como los eventos climáticos, las crecidas y la aparición de enfermedades que pueden afectar la producción.
La construcción de esta agenda común se sostiene mediante espacios de intercambio y planificación, en los que participan distintos actores institucionales y del sector privado. “Lo importante de estos espacios es que nos sentamos a discutir lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que tiene que venir”, explicó. Y agregó que esos acuerdos se plasman en convenios que no involucran únicamente al INTA y la Facultad, sino también al sector privado, para garantizar que las iniciativas respondan a necesidades concretas.
De esta manera, la vinculación entre la UNER y el INTA constituye una herramienta fundamental para fortalecer el sistema científico y tecnológico de Entre Ríos. La integración de conocimientos, la formación de profesionales y la presencia en el territorio permiten abordar los desafíos actuales y proyectar nuevas alternativas para un desarrollo productivo sustentable a largo plazo.