El río Paraná bajó 25 centímetros en una semana y registró una altura de 5,44 metros este sábado 28 de noviembre en el puerto de la capital entrerriana. De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce, el nivel descendió respecto del sábado anterior, cuando se ubicó en 5,69 metros.

Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el curso de agua podría continuar en descenso hasta alcanzar los 5,40 metros el 1° de diciembre y los 5,35 metros el martes 8. Pese a la disminución, permanecería por encima del nivel de evacuación, establecido en cinco metros para la capital provincial.

Playa de Balneario Thompson (foto Elonce)

En La Paz, donde este sábado se registró una altura de 5,97 metros, el organismo proyectó una disminución hasta los 5,89 metros para el 1° de diciembre y un leve repunte hasta los 5,94 metros para el día 8. Ambas marcas superarían el nivel de alerta de 5,80 metros, aunque se mantendrían por debajo del umbral de evacuación de 6,15 metros.

Qué prevé el INA para el río Paraná durante diciembre

El último informe hidrométrico del INA indicó que el tramo comprendido entre Corrientes y La Paz presentó niveles relativamente estables, con oscilaciones y leves descensos hacia el norte entrerriano. Este comportamiento estuvo asociado a la evolución de la onda de crecida, los caudales descargados por Yacyretá y la persistencia de condiciones húmedas en las principales áreas generadoras de caudal.

Playa de Balneario Thompson (foto Elonce)

Para el sector comprendido entre Goya, Reconquista y La Paz, el organismo previó una estabilización en aguas medias altas, todavía por encima de los niveles de alerta. No obstante, advirtió sobre la posibilidad de que el río se aproxime nuevamente a las marcas de evacuación en Reconquista y La Paz en un plazo de siete a doce días.

En el tramo Santa Fe-Paraná, el INA anticipó que durante los próximos siete días continuaría el descenso gradual. En un horizonte de siete a catorce días, los niveles tenderían a estabilizarse, aunque permanecerían por encima de los valores normales para la época del año.

Las lluvias podrían prolongar la permanencia de niveles elevados

El organismo advirtió que el volumen de agua en tránsito, el nuevo incremento de los aportes desde las áreas generadoras de caudal y las precipitaciones previstas podrían prolongar los efectos de la creciente.

“Es probable que los tiempos de traslado de la onda de crecida se incrementen así como los tiempos de residencia”, señaló el informe del INA.

Playa de Balneario Thompson (foto Elonce)

Asimismo, indicó que persistirían las lluvias por encima de los valores normales para la época del año, al menos durante los primeros diez días de diciembre. Ante este escenario, recomendó seguir la evolución de los pronósticos y las actualizaciones sobre la superación de los niveles de alerta y evacuación.

Paraná: hay 12 evacuados, 50 familias autoevacuadas y 62 personas aisladas

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, difundió este sábado un nuevo relevamiento sobre la situación de las localidades ribereñas y las familias afectadas por las inundaciones.

En la capital entrerriana, permanecían 12 personas alojadas en el punto de evacuación ubicado en Miradores de Bajada Grande, mientras que otras 50 familias se encontraban autoevacuadas y 62 personas permanecían aisladas.

Por otra parte, el informe indicó que toda la provincia se encontraba bajo condición meteorológica verde, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname).

La altura de los ríos y la situación de las localidades entrerrianas

De acuerdo con el relevamiento de Defensa Civil provincial, este sábado se registró el siguiente panorama:

La Paz: el río alcanzó los 5,97 metros, con tendencia estacionaria y por encima del nivel de alerta de 5,80 metros. Una familia permanecía evacuada y nueve estaban autoevacuadas.

Hernandarias: registró una altura de 6,01 metros, con tendencia estacionaria, un centímetro por encima del nivel de evacuación. No se informaron personas evacuadas.

Paraná: Defensa Civil informó una altura de 5,45 metros, con tendencia descendente. El nivel de alerta es de 4,70 metros y el de evacuación, de cinco metros.

Diamante: el río se ubicó en 5,75 metros, con tendencia descendente, aunque todavía superaba en 25 centímetros el nivel de evacuación.

Las Cuevas: seis familias permanecían autoevacuadas y otras 15 se encontraban aisladas, según la información proporcionada por las autoridades comunales.

Victoria: registró una altura de 5,38 metros, con tendencia estacionaria y por encima del nivel de evacuación de 4,90 metros. Se contabilizaron 25 personas autoevacuadas.

Ibicuy: el nivel se ubicó en 1,35 metros, con tendencia descendente y por debajo de la marca de alerta de dos metros. No se registraron evacuados.

Villa Paranacito: presentó una altura de 1,60 metros, con tendencia descendente y por debajo del nivel de alerta de 2,30 metros. Tampoco se informaron personas evacuadas.

El Gobierno de Entre Ríos informó que continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica, en coordinación con las autoridades municipales de las localidades afectadas.