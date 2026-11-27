La Municipalidad de Paraná reforzó los controles de salud y la vacunación de vecinos y mascotas en las zonas afectadas por las inundaciones. Los operativos se desarrollaron en Bajada Grande, Toma Nueva y Los Arenales, e incluyeron atención sanitaria, entrega de medicamentos, aplicación de vacunas y tratamientos preventivos.

En el Punto de Encuentro ubicado en Miradores de Bajada Grande, los equipos municipales realizaron controles médicos y completaron esquemas de vacunación de adultos y niños. Además, promotores de salud recorrieron las viviendas del sector para asistir a las familias afectadas por la creciente del río Paraná.

“Continuamos monitoreando y asistiendo a las personas que están inundadas. Desde Salud seguimos entregando medicación a personas con enfermedades crónicas y entregamos pastillas potabilizadoras”, explicó la secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique.

Aplicaron más de 100 dosis de la vacuna antitetánica

La funcionaria indicó que, en colaboración con el Centro Regional de Referencia Dr. Gerardo Domagk, también se brinda atención a quienes requieren consultas especiales y, cuando corresponde, se realiza profilaxis contra la leptospirosis.

Por su parte, Maia Albornoz, enfermera de la Secretaría de Salud, detalló el alcance de las intervenciones realizadas en el marco de la emergencia hídrica.

“Se han aplicado más de 100 dosis de antitetánica y hemos completado más de 100 esquemas del calendario de vacunación, los vecinos se muestran muy predispuestos a vacunarse”, comentó.

Vacunaron contra la rabia a unas 150 mascotas

En articulación con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), el Municipio realizó un operativo de atención sanitaria animal casa por casa en Toma Nueva y Los Arenales.

Durante la jornada se vacunaron contra la rabia alrededor de 150 mascotas, se realizaron tratamientos contra la sarna y desparasitaciones. Estas acciones preventivas también se desarrollan en Bajada Grande.

“La Municipalidad trabaja habitualmente con el quirófano móvil en diferentes lugares de la ciudad, pero en este momento estamos apuntando a los sectores afectados por el fenómeno de El Niño. La idea es reforzar la atención en estos lugares por las inundaciones”, explicó la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda.

La funcionaria destacó que la modalidad de atención domiciliaria permitió ampliar el alcance del operativo y atender las solicitudes de los vecinos para vacunar y desparasitar a sus animales.

Participaron estudiantes y docentes de la Uader

El operativo contó con la participación de estudiantes de segundo y tercer año de la Tecnicatura en Higiene y Salud Animal, acompañados por sus docentes. También estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, Aníbal Sattler, y la vicedecana Yanina Schmidt.

“Los estudiantes están muy contentos con este contacto con las familias, con la charla con la comunidad, dando consejos sobre el cuidado de las mascotas y haciendo las intervenciones específicas”, indicó Sattler.

El decano recordó que la Facultad y la Dirección de Salud Animal del Municipio desarrollan desde hace años actividades conjuntas, entre ellas jornadas de atención veterinaria y capacitaciones destinadas a trabajadores municipales.

“La universidad pública tiene que estar al servicio de la gente, las organizaciones y la comunidad, porque el trabajo articulado siempre hace que las acciones de cada institución se sumen y sean muchísimo más potentes”, concluyó.