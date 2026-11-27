En el marco de la histórica 50° edición de la Fiesta Nacional del Surubí.

La Comisión Municipal de Pesca (Comupe) anunció la ampliación de cupos para la Fiesta Nacional del Surubí 2027, que celebrará su 50ª edición en la localidad correntina de Goya. La organización estableció un límite total de 1.550 embarcaciones para el tradicional concurso.

La decisión se adoptó tras una reunión en la que participaron representantes de 51 barras pesqueras, con la constatación notarial de la escribana Liza Piasentini, informó Corrientes Hoy.

Durante el encuentro se acordó implementar un esquema mixto para distribuir los nuevos lugares disponibles e incorporar a más equipos interesados en participar de la competencia.

Cómo se distribuirán los nuevos cupos

Según informó la organización mediante un comunicado de prensa, el procedimiento fue consensuado con los representantes de las agrupaciones pesqueras para garantizar una distribución ordenada, equitativa y transparente.

En ese marco, se programó para este viernes, a las 20, el sorteo de los cupos entre los equipos que permanecían en lista de espera.

La transmisión se realizará a través del canal oficial de YouTube de la Municipalidad de Goya.

Con la ampliación anunciada, la 50ª edición del Concurso Nacional de Pesca del Surubí tendrá un límite de 1.550 embarcaciones participantes.