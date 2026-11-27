Los bailarines entrerrianos Soledad Ramírez y Franco Zaragoza se consagraron campeones nacionales de Tanguito Montielero 2026, durante la 24ª edición del Certamen Nuevos Vientos, que se desarrolló el pasado sábado en Nogoyá.

La pareja, integrante de la Compañía de Danzas “Montielera y Federal”, obtuvo el máximo reconocimiento de la competencia, en la que también se destacaron otros representantes de la agrupación.

Según informó Estación Plus Crespo, cuatro de las siete parejas que accedieron a la instancia final del campeonato nacional pertenecían a dicha compañía.

Los reconocimientos obtenidos por los bailarines entrerrianos

En el rubro Pareja Tradicional, Soledad Ramírez y Franco Zaragoza obtuvieron el segundo premio, mientras que Melina González y Elías Acosta alcanzaron el tercer puesto. Por su parte, Jennifer Frickel y Matías Retamar recibieron una mención especial.

En tanto, las parejas de la compañía que clasificaron a la final del Campeonato Nacional de Tanguito Montielero fueron:

Soledad Ramírez y Franco Zaragoza.

Melina González y Elías Acosta.

Jennifer Frickel y Matías Retamar.

Agustina Santamaría y Benjamín Zaragoza.

Representarán a Entre Ríos en el Festival Nacional del Malambo

Tras los resultados obtenidos en Nogoyá, los integrantes de Montielera y Federal continuaron con los ensayos de cara al 59° Festival Nacional del Malambo, que se desarrollará del 10 al 16 de enero de 2027 en Laborde, Córdoba.

La compañía representará a Entre Ríos en los rubros Pareja Tradicional, Conjunto Tradicional y Cuadro Histórico o Costumbrista. Los bailarines realizan sus prácticas todos los domingos por la mañana.

Recientemente, la agrupación también presentó el espectáculo Entre Acordes y Recuerdos en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La obra escénica documental recorrió la vida y el legado artístico del acordeonista entrerriano Alcides Müller.

La difusión de las danzas del Litoral

Franco Zaragoza, director de Montielera y Federal, y su compañera de baile, Soledad Ramírez, también brindan talleres y seminarios de danzas del Litoral en diferentes ciudades argentinas.

Ambos son convocados por academias y agrupaciones interesadas en conocer las particularidades y las formas de interpretación de las expresiones folclóricas de esta región del país.