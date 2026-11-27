Braian Urich invirtió $7 millones para desarrollar un mate cocido instantáneo con forma de corazón. El producto se disuelve en agua caliente, no deja residuos y se comercializa en tres variedades.
Un diseñador gráfico argentino creó un mate cocido instantáneo que se disuelve en agua caliente en menos de un minuto y no deja restos de yerba en la taza. Se trata de Braian Urich, un emprendedor de 35 años que invirtió $7 millones de sus ahorros para desarrollar el producto y montar una fábrica en Del Viso, partido bonaerense de Pilar.
Tras tres años de pruebas, lanzó al mercado Cociditos, una infusión soluble con forma de corazón que permite preparar una taza sin necesidad de utilizar saquitos ni coladores. El emprendimiento comenzó a comercializar sus productos a través de internet y en dos locales comerciales.
En diálogo con iProfesional, Urich contó que su experiencia en el diseño de envases para productores yerbateros le permitió conocer la industria y establecer vínculos con proveedores de Misiones.
Del diseño de paquetes de yerba a la fabricación de una infusión
Urich comenzó a diseñar tarjetas y volantes para sus amigos cuando tenía 15 años. En 2013 recibió un encargo de una fábrica de repuestos para motocicletas que lo llevó a especializarse en el desarrollo de envases.
Tiempo después, mientras vivía en Corrientes, consiguió trabajo en una imprenta de Posadas, donde tuvo sus primeros contactos con la industria yerbatera. Al regresar a Buenos Aires, decidió trabajar de manera independiente para pequeños productores misioneros.
“Los grandes no me dan bolilla. Y los chiquititos que quieren emprender, nadie quería hacerles un buen diseño”, recordó. Según estimó, participó en al menos 120 proyectos durante los últimos 12 años.
Cómo surgió la idea del mate cocido instantáneo
El emprendimiento nació de su impaciencia por esperar los cinco minutos que habitualmente requiere la preparación de una infusión. En busca de una alternativa, compró un té estadounidense prensado en figuras, aunque comprobó que dejaba residuos en el fondo de la taza.
Junto con su sobrina, técnica química, comenzó a experimentar con yerba despalada y polvo de hojas. Los primeros ensayos no dieron los resultados esperados, hasta que incorporó yerba soluble y encontró una manera de mejorar el sabor.
“Ahora en lugar de usar agua hago un extracto concentrado de yerba mate”, explicó sobre el procedimiento que utiliza para humedecer la mezcla antes de prensarla.
Materia prima misionera y tres variedades
Para elaborar los corazones, el emprendedor adquirió yerba soluble de Montecarlo Citrus y yerba mate de Lapacho Rosa, una firma de Apóstoles, Misiones. También incorporó azúcar de coco y una pequeña cantidad de goma arábiga para unir los ingredientes.
Cada unidad permite preparar una taza de aproximadamente 250 mililitros de agua caliente. La infusión está lista entre 30 segundos y un minuto, dependiendo de la temperatura del líquido.
Actualmente, la marca comercializa tres variedades: Tradicional, Hibisco y Miel & Vainilla, con una vida útil de dos años. Tanto el establecimiento como los productos cuentan con sus correspondientes registros alimenticios, según informó iProfesional.
Una inversión de $7 millones y el desafío de aumentar la producción
Para poner en marcha el emprendimiento, Urich acondicionó un local familiar que permanecía desocupado en Del Viso. Destinó $7 millones provenientes de sus ahorros y de los ingresos obtenidos por sus trabajos de diseño gráfico.
La fábrica tiene capacidad para producir hasta 1.000 unidades en un turno de cinco horas. Después del mezclado y prensado, los corazones permanecen cuatro horas en una deshidratadora y posteriormente son envasados de manera manual.
“El gran cuello de botella es el envasado”, reconoció el emprendedor. Su objetivo es reducir los costos y los tiempos de elaboración para que una taza, cuyo precio ronda actualmente los $1.000, pueda llegar a costar $500.
Cuánto cuesta el mate cocido soluble
El producto comenzó a venderse en dos comercios que adquirieron alrededor de 500 unidades cada uno. Además, el emprendedor habilitó una tienda virtual para comercializar las diferentes presentaciones.
Los precios parten de los $16.900 por un paquete de 12 unidades, mientras que la presentación de 50 corazones, que incluye una lata reutilizable diseñada por Urich, cuesta $59.900.
La lata también puede adquirirse por separado a $14.900. El próximo desafío del diseñador será ampliar la producción, reducir los costos y extender la comercialización de su creación.