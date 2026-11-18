El ballet folclórico Angirú representará a Entre Ríos en un encuentro latinoamericano

El ballet folclórico Angirú representará a Entre Ríos en un encuentro latinoamericano de danzas que se desarrollará en Mar del Plata. La delegación, integrada por 35 bailarines, partirá este jueves a las 18 desde la terminal de ómnibus, luego de varios meses de ensayos y actividades para reunir los fondos necesarios.

Lorena Romero, profesora de folclore y referente del grupo, expresó a Elonce la emoción por participar de la competencia. “Es la única delegación de Entre Ríos que viaja hacia Mar del Plata para representar a la provincia y llevar nuestro trabajo. Hace tres o cuatro meses que nos venimos preparando para deslumbrar en el escenario”, destacó.

El encuentro reunirá a delegaciones internacionales de Ecuador, Bolivia y Colombia, además de representantes argentinos de San Juan, La Rioja, Buenos Aires y Mar del Plata. Las presentaciones del ballet entrerriano serán el viernes 20 y sábado 21 de noviembre en el Teatro Enrique Carreras.

Una preparación a puro esfuerzo

Romero adelantó que el grupo presentará dos cuadros con diferentes expresiones del folclore argentino. “Vamos a hacer chacarera, zamba, jota, cueca cuyana, chacarera simple y chacarera doble, pero todo tiene sus derivaciones”, explicó.

La profesora contó que la invitación llegó a través de grupos de intercambio entre docentes de folclore. Sin embargo, concretar el viaje requirió un importante esfuerzo económico de los integrantes y sus familias.

“Estuvimos haciendo bingos, hicimos una cena, un almuerzo. Es todo a fuerza de pulmón”, relató Romero, quien destacó el compromiso de los bailarines para reunir el dinero necesario.

Con entusiasmo y expectativas, los 35 integrantes se preparan para emprender el viaje. “Es más que merecido poder viajar y representar a la provincia, porque todo fue a fuerza de los bailarines”, concluyó la profesora.