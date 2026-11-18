Un festival por la salud mental en Paraná se realizará el próximo 2 de diciembre frente a Casa de Gobierno, con el objetivo de defender la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y visibilizar los reclamos por el acceso a la atención en Entre Ríos. La convocatoria fue anunciada durante una asamblea que reunió a docentes, trabajadores y representantes de organizaciones vinculadas a esta problemática.

El encuentro se desarrolló en uno de los patios de la Escuela Normal, en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Allí, integrantes de la Asamblea por la Salud Mental y la Mesa de Salud Mental de Entre Ríos debatieron sobre la situación provincial y acordaron impulsar actividades conjuntas para informar a la comunidad.

Lucas Barrios, docente de la Facultad de Humanidades, confirmó la convocatoria durante una entrevista con Elonce. “El día 2 de diciembre estaremos realizando un festival por la salud mental en Casa de Gobierno”, anunció. Según explicó, la propuesta busca reunir a distintos sectores que expresan preocupación por los cambios legislativos impulsados a nivel nacional.

Un festival para defender la Ley de Salud Mental

“La idea del festival es visibilizar la problemática que estamos teniendo en el campo de salud mental, que tiene que ver con una reforma de la Ley de Salud Mental 26.657 que atenta directamente contra los derechos de los usuarios y las usuarias”, sostuvo Barrios, al expresar la posición de los organizadores frente a la iniciativa legislativa.

La convocatoria se desarrollará durante la tarde, aunque el horario definitivo todavía no fue establecido. Además de plantear reclamos, los organizadores pretenden generar un espacio de encuentro con vecinos, familias y personas interesadas en conocer las políticas públicas de salud mental.

Laura Lavatelli explicó que el propósito es combinar la defensa de la legislación con actividades abiertas a la comunidad. “La idea es que nos encontremos también con un espíritu de celebración y de encuentro”, señaló, y agregó: “Militemos por las políticas en salud mental en la provincia, por la Ley de Salud Mental, pero también generemos un espacio donde nos encontremos con los vecinos, con la familia, con la comunidad para debatir qué es lo que queremos en nuestra salud mental”.

Organizaciones unificaron sus reclamos en Entre Ríos

Uno de los aspectos destacados de la asamblea fue el acercamiento entre dos espacios que venían desarrollando sus actividades de manera independiente. Para los participantes, la posibilidad de articular esfuerzos representa un avance en la organización de los reclamos.

Lavatelli remarcó la importancia de ese acuerdo. “Dos organizaciones que veníamos militando por caminos diferentes caminos para defender las políticas de salud mental en nuestra provincia y la Ley Nacional de Salud Mental logramos unirnos para dar un mensaje unificado”, expresó.

Por su parte, Sandra Cislaghi, integrante de la Mesa de Salud Mental, sostuvo que el encuentro constituye un acontecimiento significativo para las organizaciones entrerrianas. “Venimos exigiendo y denunciando una emergencia en salud mental desde hace dos años en Entre Ríos”, manifestó.

Cuestionamientos a las políticas de salud mental

Cislaghi también cuestionó la respuesta del Gobierno provincial ante los reclamos del sector. Según planteó, las organizaciones consideran que faltan medidas para garantizar la atención de las personas que necesitan asistencia y acompañamiento profesional.

“Tratamos de generar un punto de diálogo estos gobernantes para hacer entender la emergencia”, afirmó. En ese sentido, señaló que las decisiones políticas, desde su perspectiva, dificultan el acceso de la ciudadanía al derecho a la salud mental.

La referente vinculó esta situación con el debate nacional sobre la reforma de la Ley 26.657. El Gobierno de Javier Milei presentó en abril de 2026 un proyecto de modificación de la normativa, argumentando que busca mejorar las respuestas del sistema sanitario y resolver dificultades de implementación. Las organizaciones reunidas en Paraná, en cambio, expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de los cambios sobre los derechos de los pacientes.

Qué establece la ley sobre las internaciones

Otro de los temas abordados durante la reunión fue la información que circula sobre las internaciones psiquiátricas. Lavatelli consideró necesario aclarar que la legislación vigente contempla esta posibilidad bajo determinadas condiciones.

“Es una ley muy querida por todas las personas del campo de la salud mental, muy defendida, que permite las internaciones. No es que las internaciones no están permitidas por la actual Ley Nacional de Salud Mental”, enfatizó.

En efecto, el artículo 20 de la Ley 26.657 establece que las internaciones involuntarias son un recurso terapéutico excepcional, cuando no resultan posibles los abordajes ambulatorios y existe una situación de riesgo cierto e inminente para la propia persona o para terceros, según la evaluación del equipo de salud.

Buscan informar a la comunidad y ampliar el acceso a la atención

Lavatelli explicó que el festival también permitirá despejar dudas sobre el funcionamiento de la normativa. “Queremos trabajar para despejar discursos que no son corectos, que no están bien dichos, que hablan mal de nuestra Ley Nacional de Salud Mental”, manifestó.

La referente advirtió, además, sobre las dificultades que observan en los servicios públicos provinciales. “Consideramos importante generar espacios donde la gente se informe y sepa cuáles son los accesos que tiene hoy a la salud mental en la provincia, que son muy acotados”, sostuvo.

La organización del festival continuará durante las próximas semanas. Según precisaron, será una oportunidad para reunir a trabajadores, usuarios, familias y vecinos alrededor de una misma preocupación: cómo garantizar una atención en salud mental accesible y respetuosa de los derechos de las personas en Entre Ríos.