REDACCIÓN ELONCE
El Sub 14 masculino de Paracao se consagró campeón de la Liga Provincial de Menores y clasificó a la Copa Argentina de vóley. Tres integrantes del plantel visitaron Elonce, compartieron la alegría por el título y contaron sus expectativas para el torneo nacional.
El Sub 14 masculino de Paracao se prepara para representar a Entre Ríos en Chapadmalal, donde disputará la Copa Argentina de vóley tras consagrarse campeón de la Liga Provincial de Menores. El equipo paranaense viajará este jueves hacia la costa bonaerense para participar de una competencia que reunirá a representantes de diferentes provincias. Antes de partir, tres jugadores del plantel visitaron el programa Buenas Noches, de Elonce, y compartieron sus expectativas para el desafío deportivo.
Ángelo Barbaglia, David Nux y Constantino Rein llegaron al estudio con el trofeo obtenido en el campeonato provincial. Los adolescentes, de 14 años, destacaron la unión del grupo, el esfuerzo realizado durante la temporada y la posibilidad de competir frente a algunos de los mejores equipos del país.
El título provincial se definió a fines de septiembre en San Jerónimo, donde Paracao protagonizó una final frente a General Campos. El encuentro tuvo un significado especial para los jugadores, ya que durante la fase de grupos habían perdido contra ese mismo rival. Sin embargo, lograron revertir el antecedente y se quedaron con el campeonato tras imponerse por 3 a 2.
Una final que terminó con el título provincial
Durante la entrevista, los jóvenes recordaron el recorrido que realizaron hasta conquistar la Liga Provincial de Menores. El campeonato representó la culminación de una etapa de entrenamientos, partidos y experiencias compartidas.
“Primero perdimos un partido de la fase de grupos contra General Campos. Lo más curioso es que después le ganamos la final por 3 a 2”, relató uno de los integrantes del plantel.
La consagración tuvo un valor especial para los adolescentes, que destacaron la confianza adquirida a medida que avanzó el torneo. Uno de ellos reconoció que, antes de comenzar la competencia, veía la posibilidad de obtener el campeonato como un objetivo difícil de alcanzar. “Es un orgullo muy grande, no solo para mí, sino para todo el equipo, porque antes lo veía como algo inalcanzable. Después vi el proyecto del equipo y me gustó mucho cómo se fue desarrollando el torneo”, expresó durante su visita a Elonce.
La unión del equipo, una de las claves del campeonato
Los jugadores coincidieron en que el compañerismo resultó fundamental para superar los momentos difíciles y llegar a la definición provincial. La convivencia dentro y fuera de la cancha fortaleció al grupo y permitió afrontar los encuentros con mayor confianza.
Al explicar los motivos de la consagración, uno de los campeones señaló: “Más que nada por lo unidos que estábamos y por la actitud que poníamos. En el partido que perdimos contra General Campos estábamos todos apagados, nos queríamos ir, pero en la final todos teníamos ganas de ganar y fuimos a pelear con todo”.
El encuentro decisivo exigió una respuesta anímica del plantel, especialmente después de un comienzo adverso. Los jugadores destacaron que pudieron sostener la concentración y recuperar su nivel para quedarse con el resultado. “Aunque perdimos el primer set, no nos echamos abajo y salimos a ganarlo”, recordó uno de los jóvenes.
La Copa Argentina de vóley, el próximo desafío
Con el campeonato provincial conseguido, Paracao obtuvo la clasificación a la Copa Argentina, una competencia que permitirá a sus jugadores medirse con equipos de distintos puntos del territorio nacional.
David Nux contó que el plantel tenía previsto reunirse el jueves a las 19 en el club para comenzar el viaje hacia Chapadmalal. La delegación esperaba arribar el viernes por la tarde, cuando se realizaría la acreditación y el ingreso al alojamiento.
Para David, la participación tendrá un significado particular porque será su primera experiencia en este tipo de certámenes. “En mi caso es mi primera copa. Hay algunos que ya han viajado y me parece una locura poder estar en este lugar. Es un orgullo llegar acá”, manifestó.
Expectativas ante rivales de todo el país
El cronograma previsto indicaba que los encuentros comenzarían el sábado, aunque al momento de la entrevista los jugadores todavía no conocían los rivales que integrarían su zona.
Los adolescentes anticiparon que la competencia será exigente, debido a la cantidad de partidos programados y al nivel de los equipos participantes. También reconocieron que deberán afrontar un importante desgaste físico durante las jornadas. “Sabemos que va a haber un gran desgaste físico, pero vamos a seguir”, aseguró uno de los integrantes del plantel.
La posibilidad de enfrentarse con representantes de diferentes provincias despertó entusiasmo entre los jóvenes, que consideraron la Copa Argentina como una oportunidad para continuar su crecimiento deportivo.
Una experiencia para aprender y disfrutar
Más allá de las expectativas por los resultados, los jugadores remarcaron que el viaje les permitirá compartir una experiencia significativa con sus compañeros y adquirir conocimientos para futuras competencias. Uno de los adolescentes destacó: “Independientemente de que ganemos, es una muy buena experiencia y ganamos mucho conocimiento con eso”.
El plantel también deberá compatibilizar la participación deportiva con sus responsabilidades escolares. Durante la entrevista, los jóvenes contaron que cursaban distintos años del nivel secundario y que habían organizado sus actividades académicas para poder viajar.
Según el cronograma mencionado por los jugadores, la competencia se extendería aproximadamente hasta el miércoles 25 de noviembre, mientras que el regreso a Paraná estaba previsto para el jueves siguiente.